Чтобы понять и прочувствовать, чем живет Даугавпилс и этот регион, следует туда отправиться самому, что RUS TVNET и сделал. Вывод, который можно сделать в финале этой поездки: даугавпилчане в основном избегают разговоров о войне, а больше заняты тем, как заработать на кусок хлеба.

"Никто в Даугавпилсе русских не обижает"

Возможно, на эту риторику местных жителей повлияла не кремлевская пропаганда, а экономическая ситуация в городе. Рабочих мест в регионе мало, а зарплаты небольшие. Хотя директор Государственного агентства занятости (NVA) Эвита Симсоне в интервью программе "Утренняя панорама" заметила, что в настоящее время нельзя считать показатели безработицы в Латвии тревожными. С середины февраля можно наблюдать снижение уровня безработицы, которое продолжается и в марте, и уровень зарегистрированной безработицы составляет 6,7%. На учете в NVA состоят более 60 000 безработных. Ситуация по регионам также почти не меняется: в Риге уровень безработицы составляет около 4%, в Латгале - около 14%.

Пенсии и пособия в Латвии, по мнению жителей, оставляют желать лучшего. Последствия пандемии критически сказались на многих отраслях, а санкции против РФ и Беларуси существенно отразились на многих предприятиях в Латвии. К примеру, под санкции попал один из самых крупных поставщиков металла - латвийская компания Severstal Distribution. На сегодняшний день ее работа приостановлена. Как следствие - наблюдается дефицит арматуры на стройках.

По правде говоря, жить в России большинство из собеседников не изъявили желания. Люди говорили о создании экономического союза с Россией и Беларусью. Многих расстраивали цены на топливо, продукты, коммунальные услуги, но стать "освобожденными" как жители Украины никто категорически не хотел. "Никто у нас русских не обижает. В Даугавпилсе все жили и живут дружно", - заметила 68-летняя жительница города.

"Говорить о войне у нас будто не комильфо"

Выглядит, что это действительно так - в городе принято молчать о войне в Украине. В Даугавпилсе на улицах, в магазинах, на рынке - совершенно нет тревожности или озабоченности происходящим. Нет никаких громких разговоров или жарких споров, будто бы этих проблем вовсе не существует. Лишь вечером можно увидеть, как здание Даугавпилсского университета подсвечено в цвета сине-желтого флага. Примечательно, что на здании городской думы и большинства других госучреждений в Даугавпилсе нет украинских флагов. По словам главреда портала Chayka.lv Инны Плавоки, она искренне не понимает, почему так. Чиновники на это отвечают очень размыто, часто общими фразами. "Они боятся потерять свой электорат", - с уверенностью подчеркнули несколько молодых жителей города с активной политической позицией.

Справедливости ради стоит признать, что Даугавпилс - это город русскоговорящих. Так сложилось исторически. Конечно, люди долгие годы потребляли и продолжают потреблять контент на русском языке.

"С отключением российских телеканалов стало лучше", - подтвердили несколько молодых людей, которые не отрицают, что их родные являются жертвами пропаганды. Но они не стали скрывать, что у огромной части жителей есть спутниковые тарелки, а потому многие как смотрели, так и продолжают смотреть российское телевидение.

ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

"Мы ничего не решаем"

- А вы ходите на выборы? - Нет. А зачем? Мы ничего не решаем. Мы сколько раз мэра выбирали, а его снимали.



Фрагмент диалога с жительницей города.

"Мы ничего не решаем" - это лейтмотив, который слышен не только в Даугавпилсе, но и в Риге. Почему у населения нашей страны возникло такое разочарование в демократии? По мнению людей, ощущается некая оторванность депутатов и правительства от своего народа.

Радует, что такое мнение не у всех. Есть активные горожане, преимущественно люди до 40 лет, которые ходят на выборы и митинги. Они не молчат и публично осуждают военную агрессию России в Украине.

Одним из таких является актер и режиссер Даугавпилсского театра Вадим Богданов. 10 апреля в театре Даугавпилса прошла читка-перформанс пьесы Алексея Куралеха "Перемирие", которую поставил Вадим.

Даугавпилсский театр ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

Действие пьесы происходит в Украине, в Донбассе. Она написана в 2017 году. Это не документальные хроники, но автор основывался на реальных событиях, когда в 2014 году во время перемирия солдаты обеих воюющих сторон вместе восстанавливали поврежденные в ходе боевых действий дома.

Читка-перформанс пьесы "Перемирие" в Даугавпилсском театре ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

Читка-перформанс пьесы "Перемирие" в Даугавпилсском театре ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

Вадим Богданов использовал в постановке приемы перформанса, когда действие выходит за границы сцены, формируется диалог со зрителем. Это произошло благодаря тому, что в зале прозвучали мнения реальных жителей Даугавпилса, высказанные ими в социальных сетях. Часто резкие, жесткие и агрессивные.

Читка-перформанс пьесы "Перемирие" в Даугавпилсском театре ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

Читка-перформанс пьесы "Перемирие" в Даугавпилсском театре ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

"Почему нельзя молчать?"

"Когда я говорю, что нельзя молчать, я не знаю почему... Комментарии, которые в постановке - это мнение тех, кто верит, что Россия кого-то освобождает. Их никак не переубедишь... Я думаю, это больше для себя, а не чтобы кого-то переубедить", - объясняет Вадим Богданов.

Вадим Богданов

Это словно его способ не быть "в списках тех, кто поддерживает войну в Украине". Режиссер считает, что порой, чтобы понять жестокие высказывания тех, кто яро поддерживает Путина или агрессивно поддерживает Украину, надо услышать эти фразы со стороны. Вадим Богданов уверен, что в подобном споре никогда не следует опускаться до уровня собеседника.

По мнению Богданова, часто те, кто поддерживает власть Владимира Путина, никогда не были в России. Вадим вернулся в Даугавпилс семь лет назад. До этого он жил и работал в РФ. Он знает, о чем говорит, потому что успел пожить в Санкт-Петербурге и Самаре, а потому ему есть с чем сравнить. В любой стране есть определенные бюрократические нюансы и сложности, но Латвия - это свободное европейское государство. В России есть люди, которые не согласны с действиями Кремля, но они молчат, потому что боятся.

"Для меня странно, что Латвия и латыши считают, что русские в Даугавпилсе могут поднять бунт. Этнический признак или язык тут ни при чем", - говорит Вадим. Он согласен, что, вероятно, раскол в обществе, который мы наблюдаем - это конфликт поколений. Самые большие споры ведутся преимущественно в социальных сетях.

Вадим Богданов уверен, что в Даугавпилсе нет каких-то "специальных людей", которые "раскачивают". Есть люди, которые это делают не от очень большого ума. Но больше всего шума только на словах, до реальных действий это не доходит:

"Страшнее, когда человек все понимает и молчит. Вот это лицемерно и цинично. В этой конкретной ситуации не может быть нейтральной позиции".