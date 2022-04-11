По подозрению в шпионаже задержан гражданин Беларуси

Согласно данным VDD, гражданин Беларуси собирал в интересах спецслужб этой страны информацию о Национальных вооруженных силах Латвии, объектах критической инфраструктуры, в том числе при помощи скрытой видеосъемки и фотосъемки.

В рамках дела были проведены неотложные процессуальные действия на двух связанных с гражданином Белоруссии объектах, где VDD изъяла технику и носители данных. В настоящее время проводится анализ изъятых материалов. Подозреваемый находится под арестом.

Более подробных комментариев VDD не предоставляет.

Уголовный закон за шпионаж предусматривает лишение свободы до десяти лет.