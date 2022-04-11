Пн, 11.04.2022
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Михаил Подоляк, советник главы Офиса Зеленского

По подозрению в шпионаже задержан гражданин Беларуси

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Служба государственной безопасности (VDD) в сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности в феврале задержала по подозрению в шпионаже в пользу спецслужб Беларуси гражданина этой страны, сообщили в VDD.

Согласно данным VDD, гражданин Беларуси собирал в интересах спецслужб этой страны информацию о Национальных вооруженных силах Латвии, объектах критической инфраструктуры, в том числе при помощи скрытой видеосъемки и фотосъемки.

В рамках дела были проведены неотложные процессуальные действия на двух связанных с гражданином Белоруссии объектах, где VDD изъяла технику и носители данных. В настоящее время проводится анализ изъятых материалов. Подозреваемый находится под арестом.

Более подробных комментариев VDD не предоставляет.

Уголовный закон за шпионаж предусматривает лишение свободы до десяти лет.

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