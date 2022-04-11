Комик Нурлан Сабуров объяснил, почему не высказывается о войне в Украине

Один из самых известных русскоязычных комиков с начала войны в Украине не сказал ни слова и никак не комментировал происходящее в мире. В настоящий момент Сабуров находится в туре по США, где его и вынудили прервать молчание.

Во время его концерта в Лос-Анджелесе один из зрителей эмоционально обратился к Сабурову: "Выскажись, почему ты проглотил язык и молчишь?". Комик сначала отшутился, а потом принялся рассуждать о своём молчании. Зритель из зала прервал его очередным вопросом: "Если ты зассал, так и скажи - я боюсь сказать".

Сабуров согласился и сказал, что действительно не выражает позицию из-за страха за своих близких. "Да, так и есть, братан, у меня есть семья. Вы должны понять, что у меня есть тоже свои страхи, вы кого из меня делаете?" - объяснил 30-летний комик.

Кроме того, перед началом концерта на улице собралась украинская диаспора, которая освистала Сабурова и "проводила" его выкриками: "Позор!".

Высказывания комика получили резонанс, и Сабурова осудили многие известные люди, которые в отличие от него не молчат. Так, например, Ксения Собчак в своём Телеграм-канале не оставила без внимания случившееся: "Легко быть крутым, когда чморишь впятером Ивлееву".

Осудил комика также известный украинский продюсер и музыкант Потап (наст. имя - Алексей Потапенко). "Вы за своё молчание будете отвечать на каждом концерте, на каждой съёмке, и когда будете оставаться наедине с самим собой, всегда будете помнить, что вы трусы и просто прислуга!".

Лос-Анджелес стал первой точкой в гастрольном туре Сабурова по США. Также комик выступит в Сиэтле, Чикаго, Сан-Франциско, Майами и Нью-Йорке. В каждом из этих городов украинцы, живущие в США, анонсировали "приём" звезде YouTube-шоу "Что было дальше?".