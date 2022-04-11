Выявлено 180 новых случаев Covid-19, скончались пять человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 180 новых случаев Covid-19, получены данные о пяти смерти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 180 новых случаев Covid-19, получены данные о пяти смерти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Скончались пять человек в возрасте от 60 до 99 лет. Из них трое не были вакцинированы или не завершил курс вакцинации, двое были привиты.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 53 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 127 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 920,6 случая.
Всего вчера было сделано 2050 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 808 979 жителей Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!