Эксперт: российское общество готовят к большому бою в Украине

Граубе отметил, что Россия по-прежнему сосредотачивает силы у Донецка и Луганска. Минимальной задачей для них может быть полный захват этих областей, однако эксперт допускает, что Россия может попытаться занять еще один большой город Украины - Харьков, что будет означать жестокие и кровавые бои.

Если на этих направлениях Россия будет успешной, то она сможет пойти дальше, например, попытаться оградить Украину от моря, захватив Одессу, но Граубе считает, что у России нет сил на большие победы. Бывший руководитель НВС отметил, что, согласно сведениям разведывательных служб, из строя уже выбито около 20% российских военнослужащих.

Граубе с беспокойством отметил, что российские идеологи начинают использовать сходства между происходящим в Украине и Курской битвой во Второй мировой войне, которая оценивается как одна из двух крупнейших и важнейших в этой войне. Это свидетельствует о том, что народ готовят к боевым действиям, а также к долгой войне. Также российская пропаганда продолжает дурачить народ, что воюет не с украинцами, а с НАТО.

Как плохую новость эксперт оценил и то, что главным командиром для военных действий в Украине Россия назначила генерала, который отметился жестокими действиями в Сирии и Чечне.

Он подчеркнул, что современные боевые действия Россия не может осуществлять и в этой области провалилась уже в первые дни, поэтому она вернулась к тактике Второй мировой войны, которая характеризуется жестоким уничтожением населенных пунктов и проживающих там людей.

В свою очередь, зверства российских солдат в Украине - это месть слабых людей сильным, подчеркнул Граубе, добавив, что эти зверства являются частью тактики запугивания, которая требуется со стороны руководства российской армии.