ВИДЕО ⟩ Малкин психанул и врезал сопернику клюшкой по лицу

Инцидент произошёл в конце второго периода возле ворот "Нэшвилла". Малкина взбесило, что канадец зацепил его после сирены об окончании периода. Сначала российский хоккеист ударил соперника клюшкой по рукам, а когда тот хотел ответить, успел ударить его в лицо.

В результате у Боровецки пошла кровь и он не вышел на третий период. За эти действия россиянин получил четыре минуты штрафа. Игрок "Нэшвилла" отделался двумя минутами за отмашку.

Встреча завершилась победой "Питтсбурга" в овертайме со счётом 3:2.

В нынешнем сезоне Малкин провёл 37 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 20 голевых передач. "Питтсбург" находится на седьмой строчке Восточной конференции.