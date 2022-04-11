ВИДЕО ⟩ Малкин психанул и врезал сопернику клюшкой по лицу
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин разбил в кровь лицо защитника "Нэшвилла" Марка Боровецки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин разбил в кровь лицо защитника "Нэшвилла" Марка Боровецки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Инцидент произошёл в конце второго периода возле ворот "Нэшвилла". Малкина взбесило, что канадец зацепил его после сирены об окончании периода. Сначала российский хоккеист ударил соперника клюшкой по рукам, а когда тот хотел ответить, успел ударить его в лицо.
В результате у Боровецки пошла кровь и он не вышел на третий период. За эти действия россиянин получил четыре минуты штрафа. Игрок "Нэшвилла" отделался двумя минутами за отмашку.
Встреча завершилась победой "Питтсбурга" в овертайме со счётом 3:2.
В нынешнем сезоне Малкин провёл 37 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 20 голевых передач. "Питтсбург" находится на седьмой строчке Восточной конференции.
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