Видео ⟩ Начинается второй сезон прямой трансляции из гнезда белого аиста

"Мы с радостью продолжаем сотрудничество с Sadales tīkls в обеспечении онлайн-трансляций из гнезда белых аистов. Это позволяет нам заглянуть в жизнь таких, на первый взгляд, знакомых птиц и узнать что-то новое. То же можно сказать о природе - в ней еще много неизведанного и неизвестного нам, но мы знаем, что природа - основа нашего существования, и в ее сохранении должны участвовать все. Sadales tīkls показывает отличный пример того, как организация может заботиться о природе и одновременно просвещать общество. Желаем аистам успешного сезона гнездования!", - заявил директор Латвийского фонда природы Гиртс Страздиньш.

Sadales tīkls поясняет, что нахождение птичьих гнезд в инфраструктуре энергоснабжения создает риски как для самих животных, так и для клиентов предприятия. Размер многолетнего гнезда белого аиста может достигать 1,5 метра в диаметре, а в высоту – более метра. Гнездо весит несколько сотен килограммов, а когда его заливает дождевая вода или сковывает лед, вес гнезда может превысить тонну. Предмет такой тяжести может представлять угрозу не только для электролиний, причиняя повреждения и создавая внеплановые перебои в электроснабжении для большого количества людей, но и для безопасности окрестных жителей и самих птиц. Чтобы избежать таких рисков, Sadales tīkls устанавливает на опорах низковольтных (0,4 кВ) воздушных электролиний, где это позволяют соображения безопасности, специальные металлические основания для гнезд. Перед установкой основания работники оценивают потенциальные повреждения и риск возникновения возможных угроз для жителей и птиц, потому что как гнездо, так и основание создают на опору дополнительную нагрузку. В целях безопасности основания устанавливаются только на опорах низковольтных электролиний, обеспечивая стабильность гнезд и более безопасное гнездование.

Если необходимо провести ремонтные работы на электролинии, или обнаружено, что из-за своей тяжести гнездо представляет угрозу для безопасности электроснабжения и людей, Sadales tīkls с разрешения Управления по охране природы снимает гнездо с опоры. Такие работы проводятся вне сезона гнездования аистов - с 1 сентября по 31 марта. В свою очередь, в сезон гнездования гнезда можно снимать только в экстренных случаях: например, когда самим птицам угрожает опасность получить электротравму или нужно провести работы по устранению аварии.

Опоры воздушных электролиний - один из популярных объектов гнездования белых аистов, поэтому забота о белом аисте является важным приоритетом корпоративной социальной ответственности Sadales tīkls. Согласно данным Управления по охране природы и Sadales tīkls, за последние годы на опорах воздушных электролиний зарегистрировано свыше 8000 гнезд аистов, что составляет более 60% от всех гнезд белых аистов в Латвии.

Система камеры установлена на опоре электролинии в Курземе. Прямую трансляцию из гнезда белого аиста можно увидеть на домашней странице Sadales tīkls и на канале Латвийского фонда природы на YouTube, а также на портале Dabasdati.lv, на домашней странице Латвийского фонда природы (в разделе прямых трансляций) и на LMT Straume. Хотя Латвийский фонд природы обеспечивает прямые интернет-трансляции природных процессов на протяжении уже одиннадцати лет, это первая камера, обеспечивающая ночную видимость и чья техническая система установлена на активной опоре воздушной электролинии.