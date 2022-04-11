ВИДЕО ⟩ Российский гонщик отпраздновал победу нацистским приветствием

15-летний Северюхин стал победителем стартового этапа чемпионата Европы по картингу, который проходил в Португалии. Во время награждения россиянин, стоя на пьедестале и смеясь, показал жест, известный как "римский салют" (после удара кулаком в области сердца вытянул правую руку вперёд).

В соцсетях многие призвали лишить гонщика трофея и дисквалифицировать. На данный момент все записи о победе Северюхина удалены с сайта автомобильной федерации FIA. Официальных комментариев по поводу этого инцидента на данный момент нет.

По данным СМИ, мать юного гонщика объяснила этот поступок тем, что таким образом он просто отпраздновал победу и "послал сердечки команде".

Стоит отметить, что Северюхин формально выступает под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию в связи с военным вторжением в Украину.