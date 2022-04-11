Пн, 11.04.2022
Украина совершила величайший боевой подвиг XXI века Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Эксперты объясняют, почему Китай не помогает Украине

Разрушения в Украине ФОТО: Reuters/ScanPix

Во время Генеральной Ассамблеи ООН, на которой было принято решение о приостановлении участия России в Совете по правам человека, Китай проголосовал "против". Большинство экспертов считают, что Китай мог бы повлиять на Россию, если бы у него было желание сделать это, однако Китай до сих пор удерживал нейтральную позицию, сообщает передача Panorāma.

Позицию Китая министр иностранных дел Ван Йи объяснил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе туманно. Китай убежден, что решение можно найти путем переговоров, а в его характере нет "наблюдения за пожаром со стороны".

Руководитель института Конфуция Латвийского университета Петерис Пилдегович считает, что даже если украинские силы просто выгнали бы российские войска с территории Украины, переговоры должны произойти. Здесь может подключиться и Китай, направив стороны на достижение какого-либо соглашения.

В настоящее время Китай оказал Украине гуманитарную помощь, однако преступления, совершенные российской армией, не осудили. Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь сказал, что "истина и причина инцидента должны быть проверены", добавив, что необходимо избежать "необоснованных обвинений до окончания расследования".

Информационная война - это методы, которые активно используются как Россией, так и Китаем. Китайские, строго контролируемые СМИ не называли вещи настоящими именами и войну в этом случае продолжают называть военной операцией. Повторяется также история российской пропаганды - во всем виноваты в США, потому что они допустили расширение НАТО и, таким образом, побудили Россию к нападению.

Директор рижского Центра изучения Китая RSU Уна Берзиня-Черенкова пояснила, что в основе нарратива Китая рассказ об антипатиях не только к НАТО, но и к тому, что в океане, рядом с Индией и Китаем, США создает новую архитектуру безопасности, чтобы направить ее против Китая.

Китай находится в тесных торговых связях с Россией, объемы в последние годы только выросли. Китай также показал свое отношение к санкциям, установленным для России, однако Министерство иностранных дел Китая отметило, что ни в коем случае намеренно не пытается обойти санкции, подготовленные для России Западом.

Однако эксперты считают, что поддержка Китая российской экономики только возрастет. Но о последствиях на территории России беспокоятся как сторонники войны, так и ее противники. Берзиня-Черенкова добавила, что их мнение совпадает в одном. Они беспокоятся о том, что Китай может использовать российскую слабость, покупая за мелочь российские предприятия и ресурсы из-за установленных санкций.

Дружеские отношения между Россией и Китаем образовались именно во время Путина и Си Цзиньпина. Незадолго до вторжения России в Украину отношения были настолько хороши, что оба лидера подчеркнули, что у них "нет границ". Китайцы, как и Си, так же воспринимают Путина как сильного политика и личность. Это служит причиной того, что Китай не встал против России.

Пилдегович добавил, что стиль работы обоих сравним. Также он подчеркнул, что "трудно прийти к выводу, какие события или какие повороты могли бы побудить Си Цзиньпина говорить о том, что необходимо прекратить этот конфликт".

Можно сделать вывод, что критиковать Путина для Китая значит критиковать своих лидеров и Китай не хочет конца режима Путина. Китай использует текущую ситуацию, потому что старается балансировать: не портить отношения с Западом и не терять западный рынок, но в то же время сохранить партнерство с Россией.

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