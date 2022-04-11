Эксперты объясняют, почему Китай не помогает Украине

Позицию Китая министр иностранных дел Ван Йи объяснил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе туманно. Китай убежден, что решение можно найти путем переговоров, а в его характере нет "наблюдения за пожаром со стороны".

Руководитель института Конфуция Латвийского университета Петерис Пилдегович считает, что даже если украинские силы просто выгнали бы российские войска с территории Украины, переговоры должны произойти. Здесь может подключиться и Китай, направив стороны на достижение какого-либо соглашения.

В настоящее время Китай оказал Украине гуманитарную помощь, однако преступления, совершенные российской армией, не осудили. Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь сказал, что "истина и причина инцидента должны быть проверены", добавив, что необходимо избежать "необоснованных обвинений до окончания расследования".

Информационная война - это методы, которые активно используются как Россией, так и Китаем. Китайские, строго контролируемые СМИ не называли вещи настоящими именами и войну в этом случае продолжают называть военной операцией. Повторяется также история российской пропаганды - во всем виноваты в США, потому что они допустили расширение НАТО и, таким образом, побудили Россию к нападению.

Директор рижского Центра изучения Китая RSU Уна Берзиня-Черенкова пояснила, что в основе нарратива Китая рассказ об антипатиях не только к НАТО, но и к тому, что в океане, рядом с Индией и Китаем, США создает новую архитектуру безопасности, чтобы направить ее против Китая.

Китай находится в тесных торговых связях с Россией, объемы в последние годы только выросли. Китай также показал свое отношение к санкциям, установленным для России, однако Министерство иностранных дел Китая отметило, что ни в коем случае намеренно не пытается обойти санкции, подготовленные для России Западом.

Однако эксперты считают, что поддержка Китая российской экономики только возрастет. Но о последствиях на территории России беспокоятся как сторонники войны, так и ее противники. Берзиня-Черенкова добавила, что их мнение совпадает в одном. Они беспокоятся о том, что Китай может использовать российскую слабость, покупая за мелочь российские предприятия и ресурсы из-за установленных санкций.

Дружеские отношения между Россией и Китаем образовались именно во время Путина и Си Цзиньпина. Незадолго до вторжения России в Украину отношения были настолько хороши, что оба лидера подчеркнули, что у них "нет границ". Китайцы, как и Си, так же воспринимают Путина как сильного политика и личность. Это служит причиной того, что Китай не встал против России.

Пилдегович добавил, что стиль работы обоих сравним. Также он подчеркнул, что "трудно прийти к выводу, какие события или какие повороты могли бы побудить Си Цзиньпина говорить о том, что необходимо прекратить этот конфликт".

Можно сделать вывод, что критиковать Путина для Китая значит критиковать своих лидеров и Китай не хочет конца режима Путина. Китай использует текущую ситуацию, потому что старается балансировать: не портить отношения с Западом и не терять западный рынок, но в то же время сохранить партнерство с Россией.