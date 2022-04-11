Восточный фронт: как будет развиваться российское наступление в Донбассе?

Если Мариуполь падет, Россия сможет высвободить дополнительные силы для наступления на север, в район к западу от Донецка.

Как готовится украинская армия?

Отставной бригадный генерал Бен Барри из Международного института стратегических исследований утверждает, что у украинских сил были годы, чтобы подготовить свою оборону, и что российским войскам будет очень непросто вытеснить их с оборонительных позиций.

"На украинской стороне будут не только окопы в стиле Первой мировой войны, у них также будут укрепленные ключевые города и села, которые они собираются защищать", - говорит он.

По его словам, украинская бронетехника и артиллерия размещены в заранее подготовленных земляных укрытиях.

Украинский солдат стреляет по беспилотнику из окопа под Харьковом ФОТО: Getty Images

Многие украинские войска на востоке имеют большой боевой опыт - они сдерживают пророссийских сепаратистов с начала конфликта в 2014 году.

Их количество также может быть увеличено, если украинское военное командование передислоцирует подразделения, которые больше не нужны для защиты Киева после ухода российских войск с севера страны.

Как будет наступать российская армия?

Барри считает, что Россия, скорее всего, будет активно использовать артиллерию, попытается сломить хорошо укрепленные оборонительные позиции ВСУ с воздуха и лишь затем начнет наземное наступление.

Атака украинских войск пехотой в лоб, без предварительного артиллерийского обстрела, чревата для российской армии огромными потерями и значительно увеличивает риск поражения.

У России для этих целей есть достаточно средств. В частности, в российской армии традиционно много самоходных артиллерийских установок, и это будет весьма существенным фактором, считает бригадный генерал Барри.

Изображение самоходных гаубиц ФОТО: BBC

Самоходное артиллерийское орудие похоже на танк. Стрельба из него ведется по навесной траектории, оно обладает лучшей защитой по сравнению с полевыми пушками и может быстро занимать новые позиции в случае прорыва обороны противника.

Однако таких возможностей для прорыва, скорее всего, будет немного - на многих участках линия фронта довольно статична.

Для обстрела украинских позиций с большего расстояния у российской армии есть реактивные системы залпового огня, и, вероятно, они будут широко применяться.

Изображение ракет Град ФОТО: BBC

Система залпового огня "Град" может выпустить 40 ракет всего за 20 секунд. "Грады" уже нанесли катастрофический урон гражданскому населению в некоторых районах, превратив жилые кварталы Харькова, Мариуполя и других городов в руины.

По некоторым сообщениям, в некоторых частях Украины, в том числе в Мариуполе в Донецкой области и Изюме в Харьковской области, российская армия также применяла термобарическое оружие.

Изображение термобарического оружия ФОТО: BBC

Термобарические боеприпасы намного более разрушительны, чем обычные взрывчатые вещества аналогичного размера. Они распыляют горючую смесь в виде облака, которое затем детонирует, создавая огромный огненный шар и мощную взрывную волну.