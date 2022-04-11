Фото и видео ⟩ Лукашенко во время хоккейного матча получил клюшкой по лицу

Как и президент России Владимир Путин, Лукашенко - большой поклонник хоккея и время от времени участвует в хоккейных матчах. Оба лидера в этих матчах всегда отличаются невероятно высокой результативностью, оставляя в тени бывших хоккейных звезд.

В прошедшую субботу в столице Беларуси состоялся еще один такой матч, в котором встретились команда Лукашенко и сборная Минской области.

В одном из эпизодов игры травму получил сам Лукашенко. Хоккеист команды противника попытался поднять клюшку соперника, но вместо этого ударил его по лицу своей клюшкой.

Лукашенко сразу отправился на скамейку, где ему наклеили большой пластырь. Виновник травмы был удален, позже было сообщено, что он извинился и дополнительные санкции ему не присудили.