Фото ⟩ В Херсоне разрушен мемориал "Слава Украине"
В Херсоне разрушен мемориал "Слава Украине", сообщает "Медуза".
В Херсоне разрушен мемориал "Слава Украине", сообщает "Медуза".
Памятник был установлен в 2016 году. На нем были установлены портреты людей из "небесной сотни", расположенные под флагом Евросоюза.
Мемориал разрушали люди в штатском, "похожие на силовиков", пишет местное издание "Мост".
Херсон является единственным областным центром Украины, который находится под полным контролем российских войск.
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