Пн, 11.04.2022
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Фото ⟩ В Херсоне разрушен мемориал "Слава Украине"

ФОТО: facebook.com/sergey.khlan

В Херсоне разрушен мемориал "Слава Украине", сообщает "Медуза".

Памятник был установлен в 2016 году. На нем были установлены портреты людей из "небесной сотни", расположенные под флагом Евросоюза.

Мемориал разрушали люди в штатском, "похожие на силовиков", пишет местное издание "Мост".

Херсон является единственным областным центром Украины, который находится под полным контролем российских войск.

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