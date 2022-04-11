Пн, 11.04.2022
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ReTV: Латвия все еще думает о следователях для раскрытия военных преступлений в Украине

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Forensic technicians exhume the bodies of civilians who Ukrainian officials say were killed during Russia’s invasion and then buried in a mass grave in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 8, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko ФОТО: Valentyn Ogirenko

На данный момент в Латвии откликнулись 50 беженцев, которые готовы дать показания о военных преступлениях в Украине. Однако в отличие, например, от Эстонии Латвия все же еще решает, каких следователей отправить на помощь в Украину. Пока переговоры о международном трибунале не завершены, страны начали свои собственные уголовные процессы.

Три министра юстиции стран Балтии встретились в пятницу, 8 апреля, в Риге. Представитель Эстонии сообщила, что в стране уже определены четыре эксперта, которые планируют отправиться в Украину, чтобы помочь начать сбор доказательств. "Им бы очень помогли наши национальные эксперты в области уголовного права, чтобы зафиксировать массовые убийства в Буче и Ирпене. Мы сейчас ведем переговоры, Министерство юстиции вместе с Центром экспертизы, с экспертами, которые сейчас находятся при Министерстве внутренних дел, а также с генеральным прокурором, о том, как мы можем помочь в этом отношении", - сказал ReTV министр юстиции Янис Борданс.

Эвита Шиба, прокурор из отдела особо уполномоченных прокуроров: "Им сейчас нужны настоящие судмедэксперты и эксперты баллистических экспертиз. Вы сами видите, сколько людей было убито. Для того чтобы зафиксировать все это в рамках уголовного судопроизводства, нужно было бы, конечно, проводить экспертизы трупов. В одиночку Украина с этим не справится".

Тем временем Нил Муйжниекс, директор европейского регионального офиса Amnesty International, говорит, что доказательства, которые он в настоящее время пытается собрать за пределами Украины, в том числе в Латвии, ценны, но их сложнее зафиксировать. В частности, сейчас важнее услышать показания украинцев, которые находятся прямо на месте преступления. "Одна из главных проблем заключается в том, что у украинских властей не хватает моргов, масштабных морозильных камер для замораживания трупов. В трупах содержится очень ценная информация о преступлении", - отметил он.

Украинская сторона уже подготовила необходимую правовую базу для работы экспертов из других стран и раскрытия преступлений, поясняет министр. 

Amnesty International - это международная неправительственная организация со специализированными подразделениями по расследованию военных преступлений. В настоящее время представители этой команды уже находятся в Украине. "Они исследуют остатки боеприпасов, изучают, откуда они могли быть выпущены, и собирают показания свидетелей. У нас также есть кризисная лаборатория доказательств, которая пытается в цифровом виде протестировать и реконструировать, как что-то произошло", - рассказывает ReTV Нил Муйжниекс.

Организация также готовит публикации о зарегистрированных доказательствах. Например, 20 апреля будет опубликовано исследование о том, что происходит в Мариуполе. Как и другие эксперты, он прогнозирует: "То, что мы видели - лишь верхушка айсберга". 

Будет сложно доказать, является ли происходящее геноцидом, считает Нил Муйжниекс. В Латвии также возбуждены уголовные дела о преступлениях против человечности, мира и дела о военных преступлениях. 

В настоящее время в Латвии проводится идентификация и допрос пострадавших в войне или свидетелей, оказавшихся беженцами. "При регистрации на контрольно-пропускных пунктах пограничники выдают информацию: если есть доказательства, которые могут быть представлены в нашем уголовном процессе, их просят предъявить, а также видео-, аудиозаписи, которые у них есть, чтобы доказать то, чему они были свидетелями как очевидцы. Надо сказать, что отклик есть. На данный момент свидетельства готовы дать 50 человек", - говорит Эвита Шиба.

Украина, Литва и Польша уже скоординировали свои действия в совместной следственной группе. Латвия также выразила желание присоединиться к ней. "Сложно прогнозировать, как будет развиваться расследование дела, потому что для привлечения кого-то к ответственности необходимо собрать доказательства вины конкретного лица. Если этот человек прибудет в Латвию, то, наверное, можно было бы говорить и об ответственности. На данный момент нам сложно прогнозировать, какие доказательства мы будем собирать", - объясняет Эвита Шиба ReTV.

Прокурор поясняет, что доказательства могут быть переданы в другие страны или в международный суд, но судить пока рано.

Юрисдикция является ключевым вопросом при планировании международного трибунала. Министр считает, что трибунал, если он будет создан, должен быть создан с участием как можно большего числа важных и разных стран мира. 

Важно, чтобы разные страны выступили единым фронтом. Страны Балтии должны показать здесь пример.

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