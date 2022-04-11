ReTV: Латвия все еще думает о следователях для раскрытия военных преступлений в Украине

Украинская сторона уже подготовила необходимую правовую базу для работы экспертов из других стран и раскрытия преступлений, поясняет министр.

Amnesty International - это международная неправительственная организация со специализированными подразделениями по расследованию военных преступлений. В настоящее время представители этой команды уже находятся в Украине. "Они исследуют остатки боеприпасов, изучают, откуда они могли быть выпущены, и собирают показания свидетелей. У нас также есть кризисная лаборатория доказательств, которая пытается в цифровом виде протестировать и реконструировать, как что-то произошло", - рассказывает ReTV Нил Муйжниекс.

Организация также готовит публикации о зарегистрированных доказательствах. Например, 20 апреля будет опубликовано исследование о том, что происходит в Мариуполе. Как и другие эксперты, он прогнозирует: "То, что мы видели - лишь верхушка айсберга".

Будет сложно доказать, является ли происходящее геноцидом, считает Нил Муйжниекс. В Латвии также возбуждены уголовные дела о преступлениях против человечности, мира и дела о военных преступлениях.

В настоящее время в Латвии проводится идентификация и допрос пострадавших в войне или свидетелей, оказавшихся беженцами. "При регистрации на контрольно-пропускных пунктах пограничники выдают информацию: если есть доказательства, которые могут быть представлены в нашем уголовном процессе, их просят предъявить, а также видео-, аудиозаписи, которые у них есть, чтобы доказать то, чему они были свидетелями как очевидцы. Надо сказать, что отклик есть. На данный момент свидетельства готовы дать 50 человек", - говорит Эвита Шиба.

Украина, Литва и Польша уже скоординировали свои действия в совместной следственной группе. Латвия также выразила желание присоединиться к ней. "Сложно прогнозировать, как будет развиваться расследование дела, потому что для привлечения кого-то к ответственности необходимо собрать доказательства вины конкретного лица. Если этот человек прибудет в Латвию, то, наверное, можно было бы говорить и об ответственности. На данный момент нам сложно прогнозировать, какие доказательства мы будем собирать", - объясняет Эвита Шиба ReTV.

Прокурор поясняет, что доказательства могут быть переданы в другие страны или в международный суд, но судить пока рано.

Юрисдикция является ключевым вопросом при планировании международного трибунала. Министр считает, что трибунал, если он будет создан, должен быть создан с участием как можно большего числа важных и разных стран мира.

Важно, чтобы разные страны выступили единым фронтом. Страны Балтии должны показать здесь пример.