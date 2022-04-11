Ложь и манипуляции в посте Алексея Васильева на фейсбуке - ФАКТЧЕК "Чайки"

Говоря о массовых убийствах в Буче, Васильев, который также является представителем партии "Русский союз Латвии", сказал:

Утверждение: "Россия " это "сторона, НАЗНАЧЕННАЯ как виновная".

Это - МАНИПУЛЯЦИЯ.

Вопреки утверждению Васильева, есть масса фактов, которые указывают на вину России. Это подтверждают данные о российском оружии, найденном в Буче после ухода войск РФ, а также перехваченные немецкой разведкой переговоры российских военных, обсуждавших убийства мирных жителей в Буче, об этом свидетельствуют показания украинцев - очевидцев и пострадавших, подтверждающие, что людей убивали российские военные. Спутниковая съемка Maxar с трупами на улицах, находящихся там до ухода войск РФ, также свидетельствует о вине России в этом преступлении.

Спасатель из Бородянки подтвердил, что российские оккупанты не давали разбирать завалы разрушенных домов, пока не отступили из города. Если бы спасатели смогли работать сразу - многих людей можно было бы спасти.



Это значит, что россияне целенаправлено уничтожали мирных жителей pic.twitter.com/aE9Kx99V4m — Денис Казанський (@den_kazansky) April 10, 2022

Утверждение: "Уже несколько раз Совет безопасности ООН, который принимает все самые серьезные решения, отказался заслушивать доводы России по данному вопросу".

Это - ЛОЖЬ

Россия дважды выступала на Совете безопасности ООН в день, когда обсуждалось исключение страны из организации, за её роль в зверствах в Буче. Первый раз стране дали возможность высказаться до голосования, второй раз - после.

Более того, в твиттере посольства РФ в Великобритании есть дословная цитата посла при ООН о Буче, сказанная во время заседания Совбеза. Посмотреть можно здесь.

🇷🇺Envoy to @UN #Nebenzia: For as long as #Bucha was under control of Russian armed forces locals were moving freely around town and using phones. They could post on social media any photos/videos of any theoretical “harassment” if this were the case. However, that did not happen. pic.twitter.com/zkED3GSUFx — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 5, 2022

Утверждение: "Все общественное мнение "Западного мира", с привлечением абсолютного большинства средств массовой информации, назначило ответственной стороной Россию, даже не дав возможности преподнести свои доводы и доказательства обратного".

Это - МАНИПУЛЯЦИЯ

Согласно опросам общественного мнения, например, в США, есть огромное количество граждан, поддерживающих Путина и его политику. В частности, такого мнения придерживаются 6% демократов и 11% республиканцев в Америке. Ссылка на источник тут.

ФОТО: chayka.lv/скриншот

Утверждение об "абсолютном большинстве" в СМИ также довольно манипулятивно; есть целый спектр медиа правого спектра, поддерживающих Путина и его политику. Об этом, например, New York Times, делал исследование здесь.

Утверждение: "Это линч, самосуд, а не объективное разбирательство".

Это - МАНИПУЛЯЦИЯ

На самом деле 41 страна подала в международный суд против России и хочет объективного разбирательства. Здесь подробно об этом.

Утверждение: "В августе 2008 года была осуществлена агрессия против осетинского народа. В первые же часы виновником агрессии была назначена Россия. Позже весь западный мир признал невиновность России в этом военном конфликте".

Это - МАНИПУЛЯЦИЯ

Хотя, согласно независимому международному отчёту о событиях в Грузии в 2008 году, было признано, что артиллерийский огонь в Осетии открыла Грузия в ночь с 7 на 8 августа, роль России как агрессора в Грузии, а также ее роль в подготовке и подогревании конфликта разными способами, - это факты, подтверждённые множеством доказательств. Читать отчет можно здесь.