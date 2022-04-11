Украина сегодня: "недружественные" переговоры с Путиным и похищение из Чернобыля опасных веществ

Сегодня, 11 апреля, прошли переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера и президента России Владимира Путина. Канцлер назвал эти переговоры в Ново-Огареве "очень прямыми, открытыми и жесткими", отметив, что это был "не дружеский визит". В рамках встречи канцлер затронул тему военных преступлений в Украине и необходимости наказания виновных.

В четырех российских регионах, граничащих с Украиной, ввели высокий уровень террористической опасности. В Белгородской области с 11 по 25 апреля введен "желтый", высокий, уровень террористической опасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет "Медуза".11 апреля "желтый" уровень террористической опасности ввели в Курской и Брянской областях, а также в двух районах Воронежской области. Все эти российские территории граничат с Украиной, где с 24 февраля Россия ведет военные действия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, в Мариуполе из-за действий российских войск погибли десятки тысяч людей. Он заявил об этом в ходе обращения к парламенту Южной Кореи.

Силы России, захватившие Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС), украли из лабораторий исследований радиоактивные вещества, которые являются потенциально смертельными, в воскресенье сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью сообщил, что в случае, если российские войска захватят весь Донбасс, Украина будет бороться за него до конца, что принесет огромные жертвы и убытки экономике.

Главы МИД Дании и Литвы - Йеппе Кофод и Габриэлюс Ландсбергис - заявили, что страны-члены Евросоюза приступили к обсуждению шестого пакета санкций в отношении России.

В Херсоне разрушен мемориал "Слава Украине". Памятник был установлен в 2016 году. На нем под флагом Евросоюза были размещены портреты людей из "Небесной сотни".

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, которая устроила антивоенную акцию в прямом эфире, стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt и телеканала Welt. Она будет работать из Украины и России.

Ожидается, что будут еще более жестокие нападения на гражданских жителей Украины по приказу генерала российской армии Александра Дворникова, которого Путин поставил главным по войне против Украины, сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Немецкий концерн Rheinmetall собирается поставить Украине до 50 бывших в употреблении танков "Леопард 1", пишет "Медуза". Речь идет о танках из запасов армий разных стран. Сейчас концерн проводит оценку их состояния.

Главное из утреннего бирфинга минобороны РФ:

В ведомстве заявили об уничтожении 78 военных объектов Украины.

В частности, в Херсонской области сбит украинский военный вертолет Ми-24. В населенном пункте Великая Новоселовка уничтожена ремонтная база ВСУ, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1". В районе города Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25. В Донбассе армия РФ уничтожила 9 танков, 5 самоходных установок "Акация", 5 реактивных систем "Град" и "более 60 националистов", пишет Русская служба BBC.

Генштаб Украины сообщает о российских потерях:

По его данным, с 24 февраля, убиты или ранены 19,5 тыс. российских военных. Потеряны 725 танков и 1923 боевых машин пехоты, 347 артиллерийских систем, 154 самолета, 137 вертолетов и семь кораблей.