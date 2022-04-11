Правительство концептуально договорилось о строительстве терминала СПГ в Латвии

В то же время Витенбергс признал, что коммерсанты хотели бы определенных гарантий от государства, например, определенного гарантированного объема закупаемого СПГ или установления порога, до которого государство поможет покрывать эксплуатационные расходы терминала.

Предприниматели также желают получить гарантии того, что Латвия будет покупать СПГ, а не вернется в какой-то момент к покупке российского природного газа.

Витенбергс подчеркнул, что такие гарантии дадут будущие поправки к закону об энергетике, предусматривающие запрет на покупку российского природного газа.

Министр экономики сообщил, что во время визита в США состоялись переговоры с крупными игроками отрасли СПГ о поставках СПГ в Латвию и шесть компаний выразили готовность торговать СПГ. По информации Витенбергса, Latvenergo оценит предложения, отберет лучшие и подпишет договор о сотрудничестве.

Отвечая на вопрос о потенциале загрузки латвийского СПГ-терминала, который может стать уже третьим терминалом в странах Балтии, а потребности стран Балтии при этом возможно полностью удовлетворить за счет СПГ-терминалов в Клайпеде и Палдиски, Витенбергс подчеркнул, что преимуществом Латвии является возможность обеспечить полный инфраструктурный цикл с помощью Инчукалнского подземного газохранилища.

"Благодаря этому преимуществу мы сможем принимать решения независимо от наших соседей. Не исключено, что мы сможем пригласить предпринимателей из соседних стран для участия в проекте латвийского терминала", - сказал Витенбергс.

Премьер-министр Кариньш в этой связи заявил, что благодаря Инчукалнскому подземному хранилищу газа латвийский терминал в среднесрочной перспективе может стать самым дешевым и прибыльным в странах Балтии. Премьер-министр отметил, что и Клайпедский терминал, и строящийся терминал в Палдиски являются плавучими регазификационными сооружениями, имеют более высокие эксплуатационные расходы и ограниченную пропускную способность.

Преимущество планируемого латвийского терминала в том, что газ будет храниться не в самом терминале, а в Инчукалнском подземном газохранилище, сказал Кариньш.

Витенбергс также сообщил, что коалиция концептуально договорилась о приостановке импорта российского природного газа с 1 января, но постепенный отказ от него будет происходить уже в этом году. Начало следующего года было выбрано для того, чтобы согласовать решение Латвии с решениями Эстонии и Финляндии и избежать вероятности, что российский газ Латвии будут продавать эстонские или финские коммерсанты.

На вопрос, достаточно ли запасов природного газа в Латвии, министр ответил, что в этом году закачка газа в Инчукалнское подземное хранилище газа началась на несколько месяцев раньше, чем обычно, кроме того, в апреле и мае в Клайпедский СПГ-терминал прибудут два судна с закупленным Latvenergo газом объемом в два тераватт/часа (ТВт/ч).

Витенбергс пояснил, что этой весной в Инчукалнском хранилище скопились большие запасы, поэтому в настоящее время в хранилище содержится 7,5 ТВт/ч СПГ. При закачке еще двух ТВт/ч, закупленных Latvenergo, резервов должно хватить.

Ясность о том, какой коммерсант и где будет строить латвийский СПГ-терминал, может наступить уже в ближайшие недели, добавил Витенбергс.

Министр экономики подчеркнул, что министерство будет и дальше двигаться в сторону снижения зависимости от ископаемого топлива, поэтому планируются программы поддержки для перехода коммунальных тепловых предприятий с ископаемого топлива на местные возобновляемые источники энергии, а также программы поддержки предпринимателей для переориентации бизнеса с целью достижения энергонезависимости.