Коммуникация с русскоязычным населением Латвии будет происходить на телеканале LTV7

Об этих выводах рабочей группы под руководством министра культуры Науриса Пунтулиса сообщил журналистам после сегодняшнего заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Как уже сообщалось, Совет по общественным электронным СМИ (NEPLP) ранее предложил создать новый русскоязычный кабельный телеканал, заявил ранее министр культуры Пунтулис.

Вопрос об укреплении информационного пространства обрел актуальность с началом войны России против Украины.