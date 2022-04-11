Коммуникация с русскоязычным населением Латвии будет происходить на телеканале LTV7
Государственная коммуникация на русском языке в основном будет вестись на латвийском телеканале LTV7 вместе с дополнительными решениями в коммерческих СМИ.
Государственная коммуникация на русском языке в основном будет вестись на латвийском телеканале LTV7 вместе с дополнительными решениями в коммерческих СМИ.
Об этих выводах рабочей группы под руководством министра культуры Науриса Пунтулиса сообщил журналистам после сегодняшнего заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Как уже сообщалось, Совет по общественным электронным СМИ (NEPLP) ранее предложил создать новый русскоязычный кабельный телеканал, заявил ранее министр культуры Пунтулис.
Вопрос об укреплении информационного пространства обрел актуальность с началом войны России против Украины.
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