Фото ⟩ Лежали на земле с мешками на голове: в Таллинне прошла впечатляющая акция

Участники акции легли на землю со связанными руками и мусорными пакетами на головах. Одна из организаторов акции Лийс Линдмаа заявила, что таким образом была предпринята попытка привлечь внимание к погибшим мирным жителям Украины. "Мусорные мешки имеют прямое отношение к Буче", - сказала она.

Акция была направлена ​​на то, чтобы побудить Германию отказаться от российского газа и поддержать Украину необходимым оружием. "Необходимо делать более смелые шаги и вводить ограничения на российский газ и нефть и максимально поддерживать украинцев оружием", - сказала Линдмаа.



Подобные акции прошли во многих частях Европы, на прошлой неделе литовцы устроили демонстрацию у посольства Германии в Вильнюсе. Несколько тысяч человек собрались перед зданием парламента в Берлине, чтобы потребовать отказаться от российского газа. Сейчас Германия планирует прекратить поставки российского газа только через несколько лет.

По словам Линдмаа, это была первая акция, поэтому присутствовало около десятка человек. "Идея заключалась в том, чтобы люди осмелились высказать свое мнение. Предстоит больше акций", - добавила она. Следующая акция запланирована на вторник, 12 апреля.