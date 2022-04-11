Пьяный водитель на рабочей машине ездил по центру Риги и устроил аварию
Очевидцы в центре Риги успешно "сняли с трассы" смельчака, который ехал на рабочем микроавтобусе в состоянии алкогольного опьянения, сообщает передача Degpunktā.
Очевидцы в центре Риги успешно "сняли с трассы" смельчака, который ехал на рабочем микроавтобусе в состоянии алкогольного опьянения, сообщает передача Degpunktā.
Водитель микроавтобуса, который развозил овощи и зелень к торговым точкам, в понедельник оставил покупателей без еды. За рулем сидел 50-летний курьер, который был пьян.
Сколько времени мужчина катался по центру Риги, пока не устроил аварию - знает только он, но от несчастья спасло то, что машину пьяного водителя заметили прохожие. Очевидец Артур и его друзья решили сообщить в правоохранительные органы и параллельно проследить за пьяным водителем.
Неадекватный водитель сначала врезался в светофор, а затем выехал на встречную полосу, создав опасные ситуации.
Худший из сценариев не осуществился, и ребенок остался невредимым. Когда Артур и его друзья бросились к водителю, он из-за своего состояния не мог ни общаться, ни ходить. Очевидцы встретили полицию, которая уже искала машину. Мужчина был сильно пьян и не сопротивлялся.
Сотрудники полиции встретили экипаж Дорожной полиции и передали задержанного в надежные руки, после чего водитель прошел экспертизу на алкоголь. Алкометр показал 3,42 промилле. По закону через время водителю нужно было повторить тест.
Тем временем задержанный захотел удовлетворить свои естественные потребности и воспользоваться туалетом, который находился на строительном объекте неподалеку. Мужчине разрешили пройти в туалет в сопровождении полиции и охраны.
Пьяный водитель, возможно, надеялся снизить концентрацию алкоголя. Так или иначе, контрольная проверка показала такое же опьянение - выше трех промилле. На этот раз в отношении водителя будет возбуждено административное дело, поскольку в авариях нет пострадавших, к тому же у курьера были водительские права.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке
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