Пьяный водитель на рабочей машине ездил по центру Риги и устроил аварию

Водитель микроавтобуса, который развозил овощи и зелень к торговым точкам, в понедельник оставил покупателей без еды. За рулем сидел 50-летний курьер, который был пьян.

Сколько времени мужчина катался по центру Риги, пока не устроил аварию - знает только он, но от несчастья спасло то, что машину пьяного водителя заметили прохожие. Очевидец Артур и его друзья решили сообщить в правоохранительные органы и параллельно проследить за пьяным водителем.

Неадекватный водитель сначала врезался в светофор, а затем выехал на встречную полосу, создав опасные ситуации.

Он закончил свою поездку тем, что въехал в столб прямо перед ребенком.

Худший из сценариев не осуществился, и ребенок остался невредимым. Когда Артур и его друзья бросились к водителю, он из-за своего состояния не мог ни общаться, ни ходить. Очевидцы встретили полицию, которая уже искала машину. Мужчина был сильно пьян и не сопротивлялся.

Сотрудники полиции встретили экипаж Дорожной полиции и передали задержанного в надежные руки, после чего водитель прошел экспертизу на алкоголь. Алкометр показал 3,42 промилле. По закону через время водителю нужно было повторить тест.

Тем временем задержанный захотел удовлетворить свои естественные потребности и воспользоваться туалетом, который находился на строительном объекте неподалеку. Мужчине разрешили пройти в туалет в сопровождении полиции и охраны.

Пьяный водитель, возможно, надеялся снизить концентрацию алкоголя. Так или иначе, контрольная проверка показала такое же опьянение - выше трех промилле. На этот раз в отношении водителя будет возбуждено административное дело, поскольку в авариях нет пострадавших, к тому же у курьера были водительские права.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке