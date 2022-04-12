Накопления Ринкевича выросли до 448 576 евро

Из накопленной суммы 433 835 евро у Ринкевича было на счету в Swedbank, а 421 евро - в Revolut. Еще 4161 евро составляют накопления в латвийском филиале компании по страхованию жизни Swedbank Life Insurance, а 10 158 евро - в "Открытом пенсионном фонде Swedbank".

На конец 2020 года накопления Ринкевича составляли 415 827 евро, в конце 2019 года - 385 833 евро, в конце 2018 года - 344 427 евро, в конце 2017 года - 310 102 евро, в свою очередь в конце 2016 года - 279 327 евро.

В виде зарплаты от Госканцелярии министр получил 72 955 евро, еще 5396 евро ему выплатил МИД. В виде процентов от Swedbank Ринкевич получил 152 евро, в виде компенсации от страховой компании Ergo Life Insurance - 222 евро, а из Госбюджета - 817 евро.

Параллельно должности министра в прошлом году Ринкевич занимал должность вице-президента Латвийской национальной комиссии Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и являлся членом правления партии "Единство".

Долговых обязательств у Ринкевича на конец прошлого года не было. Также ему не принадлежала недвижимость и транспортные средства, однако в использовании у министра была квартира в Риге.