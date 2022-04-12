Вт, 12.04.2022
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Карл Нехаммер, канцлер Австрии о переговорах с Путиным

Выявлено 938 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека

Весна в Риге. Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За минувшие сутки в Латвии выявлено 938 новых случаев Covid-19, получены данные о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Скончались три человека в возрасте от 60 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двое из умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один был привит.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 234 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 704 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 817,1 случая.

Всего вчера было сделано 5491 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 17,1%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 809 917 жителей Латвии.

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