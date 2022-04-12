Все меньше российских и белорусских фур пытаются въехать в Латвию

Он рассказал, что в первый день вступления санкций в силу сотрудники таможенного управления запретили въезд в Латвию 152 фурам с российскими и белорусскими номерами, на следующий день количество таких случаев сократилось до нескольких десятков, а в понедельник, 11 апреля, только три фуры пытались пересечь латвийско-российскую или латвийско-белорусскую границу.
Также выявлены случаи, когда перевозчики из Латвии везут товары, запрещенные к экспорту.
Как сообщалось, в ответ на вторжение России в Украину с субботы, 9 апреля, российским и белорусским грузовым перевозчикам запретили пересекать границу ЕС, а судам под российским флагом закрыт доступ в порты.
Санкции ЕС предусматривают определенные исключения, когда фуры могут пересекать границу ЕС.
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