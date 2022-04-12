Вт, 12.04.2022
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Все меньше российских и белорусских фур пытаются въехать в Латвию

Фуры на границе. Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

После запрета на пересечение границы ЕС российскими и белорусскими грузовыми перевозчиками все меньше грузовиков из этих стран пытаются въехать в Латвию, заявил Латвийскому радио заместитель генерального директора Службы государственных доходов (СГД) по таможенным вопросам Раймонд Зукулс.

Он рассказал, что в первый день вступления санкций в силу сотрудники таможенного управления запретили въезд в Латвию 152 фурам с российскими и белорусскими номерами, на следующий день количество таких случаев сократилось до нескольких десятков, а в понедельник, 11 апреля, только три фуры пытались пересечь латвийско-российскую или латвийско-белорусскую границу.

Также выявлены случаи, когда перевозчики из Латвии везут товары, запрещенные к экспорту.

Как сообщалось, в ответ на вторжение России в Украину с субботы, 9 апреля, российским и белорусским грузовым перевозчикам запретили пересекать границу ЕС, а судам под российским флагом закрыт доступ в порты.

Санкции ЕС предусматривают определенные исключения, когда фуры могут пересекать границу ЕС.

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