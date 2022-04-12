Мэр Мариуполя: В городе погибли более 10 тысяч мирных жителей, тела устилают улицы ковром

По его словам, число жертв может превысить 20 тысяч человек, так как тела жителей Мариуполя "устилают улицы ковром", пишет "Медуза".

Бойченко заявил, что россияне собирают тела погибших и хранят их в холодильниках в торговом центре.

Ранее городской совет Мариуполя сообщал и о том, что в городе начали работать российские мобильные крематории.

Галерея: Война в Украине

По словам мэра Мариуполя, из города выпускают только тех, кто прошел "фильтрационные лагеря" на подконтрольной россиянам территории. Людей после "фильтрационных лагерей" отправляют в Россию.

По оценкам Бойченко, в городе остаются 120 тысяч мирных жителей. Ранее там проживало почти 450 000 человек. Оставшимся критически необходимы продукты питания, вода, тепло и связь.

Мэр рассказал, что сам находится не в городе. Его местонахождение не раскрывается, за исключением того, что оно на территории Украины. Он отметил, что получил информацию о происходящем в городе от нескольких источников.

Галерея: Война в Украине. Мариуполь

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.