"Челси" и "Бавария" вылетели из Лиги чемпионов

Первым полуфиналистом текущего розыгрыша Лиги чемпионов стал испанский "Вильярреал", который неожиданно выбил из турнира мюнхенскую "Баварию". Первый матч завершился домашней победой испанцев со счётом 1:0, а в Мюнхене команды разошлись миром - 1:1.

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски открыл счёт в игре на 52-й минуте, но на 88-й минуте Самуэль Чуквезе ударом под перекладину сравнял счёт в матче и принёс своей команде путёвку в 1/2 финала.

Отметим, что испанские футболисты за два матча с "Баварией" нанесли два удара в створ и забили два гола. "Вильярреал" прошёл в полуфинал Лиги чемпионов второй раз в истории. Ранее им удавалось дойти до этой стадии в сезоне-2005/2006.

Невероятным на эмоции получился другой матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" дома принимал лондонский "Челси". Англичане вышли вперёд на 15-й минуте встречи благодаря голу Мэйсона Маунта, а на 51-й минуте защитник "Челси" Антонио Рюдигер увеличил преимущество гостей.

На 63-й минуте защитник лондонцев Маркос Алонсо отправил в ворота "Реала" третий мяч, но арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой. На 75-й минуте "Челси" всё-таки удалось забить в третий раз благодаря Тимо Вернеру.

На 80-й минуте минуте Родриго удалось сократить отставание в счёте и перевести игру в дополнительное время (первый матч в Лондоне завершился победой "Реала" со счётом 3:1).

В дополнительное время встречи решающий гол забил форвард "Реала" Карим Бензема, который не спас свою команду от поражения, но принёс "сливочным" победу по сумме двух матчей.

В среду, 13 апреля, ещё два полуфиналиста Лиги чемпионов сезона-2021/2022 определятся в матчах "Ливерпуля" и "Бенфики", а также "Атлетико" и "Манчестер Сити".

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая в Париже. Действующим победителем турнира является английский "Челси", а это значит, что в этом сезоне будет определён новый обладатель трофея.