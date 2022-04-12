Девочка, на спине которой мать написала ее данные, в безопасности. Сама мама - тоже

Издание нашло маму девочки - Сашу Маковий - с Верой на юге Франции. Женщине 33 года, она рассказала о пережитом ею моменте отчаяния. Эту страшную фотографию она опубликовала в своем Instagram, когда уже была во Франции.

Согласно словам Маковий, в настоящее время она сама психологически раздавлена и все еще не оправилась от долгой дороги через Молдову и Румынию. Правда, сейчас мама с дочкой "окружены любовью и заботой". Маленькая Вера даже ни о чем не подозревает.

"С Верой все хорошо. Она слишком маленькая, чтобы понять, что происходит. Она что-то чувствует от меня, но сама слишком маленькая, чтобы понять. Я очень рада, что у нее такой возраст. Очень рада", - приводит слова Саши Би-би-си.

Саша покинула Киев в первый день войны, когда еще не было толком понятно, насколько безопасно вообще выходить на улицу.

"Самым большим моим страхом было то, что Вера потеряется или что мы погибнем, а она даже никогда не узнает, кто она и из какой семьи",

- рассказала женщина.