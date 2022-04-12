В понедельник в авариях пострадали три пешехода и велосипедиста
По данным Государственной полиции, за последние сутки в стране зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали трое пешеходов и велосипедистов.
По данным Государственной полиции, за последние сутки в стране зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали трое пешеходов и велосипедистов.
76 ДТП произошло в Рижском регионе. Всего в авариях пострадали 14 человек, из них 11 в столице и Рижском регионе.
Составлено 419 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 178 о превышении скорости.
В понедельник также были задержаны 11 пьяных водителей и составлено два протокола за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
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