15-летний российский гонщик извинился за нацистское приветствие

Напомним, накануне 15-летний Северюхин во время награждения, стоя на пьедестале и смеясь, показал жест, известный как "римский салют" (после удара кулаком в области сердца вытянул правую руку вперёд).

В соцсетях многие призвали лишить гонщика трофея и дисквалифицировать. Жест юного гонщика вызвал возмущение не только в мире, но и в России. "Думаю, нормальный человек так делать не будет, понимая, на что это может быть похоже. Скажу так: учитывая его возраст, он недоросль без головы или просто идиот. Ну а как еще назвать его?", - приводит слова комментатора Дмитрия Губерниева Sport24.

Сам Северюхин спустя несколько часов после инцидента выпустил видеообращение, в котором принёс извинения и постарался объяснить свои действия в инциденте с нацистским приветствием.

"Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм, считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества", - сказал Северюхин.

Стоит отметить, что Северюхин выступал под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию в связи с военным вторжением в Украину. По словам картингиста, ему в Италии рассказали, что у них в случае победы принято ударять себя по груди в районе сердца, выражая свою благодарность.

"Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное - я не могу объяснить. Я знаю, что виноват. Знаю, что сглупил. И готов понести наказание", - заявил Северюхин.

Наказание гонщику непременно последует - Международная автомобильная федерация (FIA) объявила о начале дисциплинарного расследования в отношении Северюхина. Кроме того, команда Ward Racing, за которую выступает Северюхин, осудила российского гонщика за неоднозначный жест и сообщила о расторжении контракта с ним.