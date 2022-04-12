Жагарс предлагает пересмотреть критерии для признания россиян политическими беженцами

По его словам, значительная часть российских политических эмигрантов - люди искусства. Вопрос в том, как мы к ним относимся - если российский артист выразил негативное отношение к войне и поэтому был вынужден покинуть страну, мы должны в какой-то степени это ценить, сказал директор театра.

По мнению Жагарса, если Европа не дает этим людям визы, это, возможно, останавливает их в выступлении против войны, поскольку выступать против войны и оставаться при этом в России невозможно.

По словам Жагарса, нужно "расширить коридор" и пересмотреть критерии признания политических беженцев, которым Европа предоставляет возможность приехать, жить и работать.

"Я думаю, что для Европы и, возможно, особенно для приграничных стран, было бы важно разработать критерии приема противников режима из России", - добавил Жагарс.