Денацифицировать, взять Киев, остановить НАТО - как менялись цели вторжения в Украину в заявлениях российских политиков и военных

"Не хотим подвергать этот город (Киев) дополнительному военному риску. Генштаб РФ в ближайшее время изложит конкретные детали деэскалации на Киевском направлении".

ФОТО: BBC

"Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях".

ФОТО: BBC

"Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок" (в своем телеграмм-канале).

30 марта

ФОТО: BBC

"Ни на какие уступки мы не пойдем. Господин Мединский что-то ошибся, формулировку неправильно сделал. И поэтому вам не стоит волноваться, у нас есть свой командир, верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперед. И вы, если думаете, что он бросит начатое просто так, как сейчас нам это преподносят, то это не правда" (в своем телеграмм-канале).

ФОТО: BBC

"[Целью первого этапа спецоперации было] сковать противника без штурма городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооружённым формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении российских действий — в Донбассе".

"Цель перегруппировки российских войск — активизация действий на приоритетных направлениях, и прежде всего завершение операции по полному освобождению Донбасса".

ФОТО: BBC

После стамбульских переговоров новых планов по встрече украинской и российской делегаций не называлось. Несмотря на это, в Кремле в начале апреля говорили о том, что "спецоперация" готовится к завершению и может закончиться либо путем выполнения поставленных целей, либо в ходе переговоров.

Страны НАТО заявляли, что Россия сейчас проводит перегруппировку войск для того, чтобы начать масштабное наступление в Донбассе.

Тем временем Кадыров снова заявил, что Россия захватит Киев, но потом пояснил, что ставит своей целью "уничтожение нациков". А в российском МИДе все еще продолжают заявлять, что война в Украине поможет остановить "доминирование США".

3 апреля

ФОТО: BBC

"Одна из главных целей операции — это собственно спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики".

7 апреля

ФОТО: BBC

"Наши военные прикладывают все силы, чтобы завершить операцию. Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями" (в интервью Sky News).

11 апреля

ФОТО: BBC

"Задачи ясны, и мы уже начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная работа. Не только в Мариуполе, но и во всех других населенных пунктах, городах и селах. Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим. Такая вот поставлена задача верховным главнокомандующим, нашим дорогим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И потом дальше заберем Киев и все остальные города.

У нас цель не забрать города, а у нас цель — уничтожить этих бандеровцев, нациков и шайтанов".

ФОТО: BBC

"Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене".

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