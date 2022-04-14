Фото ⟩ Идеи сервировки и украшений ручной работы для пасхального стола

"Для романтичной весенней сервировки стола я бы рекомендовал начать с трех сочетающихся цветов, например, розового, белого и зеленого, и использовать их многократно. Это позволит создать цельный и гармоничный образ. Такие расцветки могут быть у столовой посуды, скатерти или подставки. Если посуда и столовый текстиль светлых тонов, оживите их, добавив аксессуары пастельных тонов, например, светильники, салфетки, настольные коврики или подставки. Либо поставьте живые цветы подходящих расцветок, чтобы подчеркнуть общий образ", - делится советом дизайнер интерьера.

А если хочется поставить традиционные пасхальные символы, то можно сделать их из имеющихся салфеток, завязав их так, чтобы получились ушки кролика. Но можно обойтись и без декоров. Хорошей заменой декорам может стать посуда неправильной формы, по форме напоминающая яйцо. "Мой совет в украшении пасхального стола - не бояться комбинировать посуду разных форм. Чтобы создать праздничное и приподнятое настроение, не обязательно использовать унифицированный набор посуды. Напротив, сочетание различной посуды придаст столу эксклюзивный вид", - говорит Римкус.

2. Тонкая эклектика

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Тем, кто тяготеет к нетрадиционной сервировке стола, дизайнер интерьера рекомендует найти другие декоративные решения, не такие, как обычно. Стоит попробовать новые формы и расцветки. Дизайнер предлагает прекрасную идею для домов, наполненных яркими и контрастными цветами, олицетворяющих собой эклектику с элементом легкого хаоса.

"Чтобы сервировка стола притягивала всеобщее внимание, создайте резкий цветовой контраст. Такая комбинация сделает образ очень заметным. Выберите скатерть с узором и пусть она будет царицей стола. Затем добавьте другие акценты, например, металлическую посуду и украшения. Определите доминирующую форму, например, если узоры Вашей скатерти имею круглую форму, пусть и посуда тоже будет круглой. Помните, что если Вы выбираете яркие цвета и выразительные узоры, то дополнительные украшения должны быть более скромными. Иначе праздничная сервировка стола может создать ощущение хаоса", - подчеркивает дизайнер интерьера.

3. Пробуждение природы

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Для тех, кто предпочитает естественность, источником вдохновения для праздничной сервировки стола может стать сама природа. Поиграйте с винтажной посудой, натуральными материалами, живыми растениями.

"Самое главное здесь - элементы природы: веточки и ветки, цветы, мох, травы и другие атрибуты из натуральных материалов. Прекрасно подойдут скатерти и салфетки из льна или хлопка, а также плетеные коврики", - отмечает Римкус.

По его словам, столовая посуда на таком столе может стать главным декоративным элементом. Винтажные или сделанные вручную тарелки придадут дополнительную теплоту и красоту. Так как они сами уже являются украшением, нет необходимости перебарщивать с деталями. Несколько зеленых акцентов - это более чем достаточно.

"Практичные предметы, такие как деревянный поднос, также могут стать центральным элементом сервировки стола. Натуральное дерево привносит тепло, и на нем отлично смотрится как зелень, так и пасхальные яйца и соусники", - отмечает дизайнер интерьера.

4. Всплеск творчества

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Дизайнер интерьера напоминает нам, что Пасха - это, прежде всего, праздник пробуждения природы и воссоединения семьи. Поэтому не стоит беспокоиться, если нет украшений и возможности купить новый столовый сервиз. Творческий подход к тем материалам, которые у Вас есть, позволяет создать очень оригинальные украшения.

"Комбинируя имеющиеся в хозяйстве или сделанные вручную предметы вместе с недавно купленными, можно создать настоящие шедевры. Разве у Вас нет одинаковых тарелок для гостей в необходимом количестве? Используйте разные, и стол будет выглядеть задорно и уютно. Во избежание хаоса, сочетайте разную посуду с подходящими салфетками или украшениями. Если Вы не хотите покупать новые салфетки, сшейте их из обрезков штор или старой скатерти. Если Вы не умеете шить, вырежьте квадратные куски ткани и оборвите края. А если Вам не хватает шикарных колец для салфеток, используйте вместо них натуральную джутовую веревку", - делится оригинальными идеями дизайнер интерьеров.

И последний совет: используйте вместо настольной дорожки и скатерти маленькие коврики, а если у Вас нет стандартного подноса, то можно попробовать заменить его деревянной коробкой.

Галерея: Идеи сервировки и украшений ручной работы для пасхального стола