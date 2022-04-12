Ср, 13.04.2022
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Озолиньш рассказал об отъезде из России

Сандис Озолиньш ФОТО: Kaspars Volonts/Dinamo Rīga

Легенда латвийского хоккея Сандис Озолиньш в разговоре с Латвийским телевидением (LTV) рассказал о полученном предложении работать в сборной Латвии и отъезде из России.

Прошлым летом стало известно, что канадский специалист Боб Хартли не продолжит работу со сборной Латвии по хоккею. Латвийской федерации хоккея (LHF) пришлось в короткие сроки найти замену Хартли, ведь уже в конце августа сборной предстояло побороться за путёвку на пекинскую Олимпиаду.

Главным тренером был назначен бывший нападающий сборной Латвии Харийс Витолиньш. Как рассказал Озолиньш, ему тоже поступило предложение поработать в сборной, но он отказался.

"Когда произошла смена тренеров, ко мне обратились. Мой ответ был однозначным и категоричным - пока в сборной будет Виестурс Козиолс, я не буду принимать участие в этом проекте", - сказал Озолиньш в передаче Sporta Studija, отметив, что не будет уточнять причины этого решения, так как другой человек не имеет возможности участвовать в обсуждении.

Козиолс занимал пост генерального секретаря LHF с 2016 года до конца 2021 года, когда его сменил Робертс Плявейс. Однако Козиолс по-прежнему является вице-президентом LHF.

В разговоре с LTV Озолиньш, который последние четыре года провёл в нижегородском "Торпедо", немного рассказал об отъезде из России после начала боевых действий в Украине.

"С течением времени эмоции менялись. Сначала было непонимание - что происходит, а что нет. Казалось, что это будет очередной военный конфликт, который разрешится в ближайшей перспективе. Две великие державы пожмут друг другу руки и найдут решение некоторых вопросов", - сказал Озолиньш, добавив, что через несколько дней он понял, что ситуация не совсем такая. Тогда он сказал своей жене, что больше не хочет находиться в России.

В конце февраля Озолиньш отказался принимать участие в проверочном матче "Торпедо", потому что ранее на матчах ЦСКА и "Спартака" на трибунах были размещены плакаты с поддержкой российского режима и презиента РФ.

Возвращение домой не было лёгким - Озолиньш ехал на такси из Санкт-Петербурга до российско-эстонской границы, которую пересёк пешком.

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