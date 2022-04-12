Вт, 12.04.2022
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Эгил Левитс

Даугавпилс не будет ограничивать возложение цветов 9 мая

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В Даугавпилсе 9 мая возложение цветов к памятникам, посвященным советской армии, не будет ограничено, заявил на пресс-конференции председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш ("Согласие").

Новые нормы предусматривают, что у памятников, посвященных советской власти, нельзя проводить мероприятия, но индивидуальное возложение цветов не ограничивается. Самоуправление действует в соответствии с законодательством.

Пока не поступило ни одной заявки на мероприятие 9 мая.

"Сомневаюсь, что для возложения цветов возле памятников требуется разрешение самоуправления. В Даугавпилсе будут возлагать цветы, и никакие ограничения не помешают этому", - добавил Элскниньш.

Как сообщалось, на прошлой неделе Сейм объявил 9 мая днем памяти жертв войны в Украине.

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