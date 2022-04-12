ВИДЕО ⟩ В Бразилии тренер ударил женщину-арбитра

Инцидент произошёл во время матча между командами "Нова Венеция" и "Деспортива Ферровиария".

После окончания первого тайма главный тренер "Ферровиарии" Рафаэль Сориано выбежал на поле и начал высказывать претензии судейской бригаде. В какой-то момент Сориано не сдержал эмоций и головой боднул женщину-лайнсмена Марсиелли Нетто, которая схватилась за нос.

Тренер сразу же увидел перед собой красную карточку и покинул поле в сопровождении полиции. После игры Сориано обвинил 29-летнюю Нетто в "желании воспользоваться тем, что она женщина".

Сообщается, что наставник "Ферровиарии" в тот же день был уволен с поста главного тренера. При этом тренер отрицает факт удара и говорит, что девушке придётся доказывать это в полиции и суде.