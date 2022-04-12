Путин о войне: Цели "спецоперации" благородные, они будут достигнуты

Во вторник, 12 апреля, он сообщил, что Украину начали превращать в "антироссийский плацдарм", выращивать там "имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма".

Украина и западные союзники отвергают такие заявления и называют их прикрытием агрессии.

Президент России назвал эти цели "благородными" и отметил, что главная из них - защитить людей на Донбассе.

"А в том, что цели [спецоперации] будут достигнуты, нет никаких сомнений. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная - помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса", - цитирует Путина ТАСС.

Путин выступил перед сотрудниками космодрома Восточный, который он посетил в День космонавтики. Это его первое выступление на тему войны в Украине за последние недели. Путин фактически подтвердил свои прежние тезисы и назвал "столкновение" в Украине "неизбежным".

Галерея: Война в Украине. 11 апреля

Напомним, рано утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале в Украине "специальной военной операции", которая с самого первого дня выглядела как полномасштабная война. Вначале цели этой войны были обозначены Путиным как "демилитаризация" и "денацификация" Украины, а также освобождение жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР от "геноцида".

По мере развития и изменения военной ситуации менялась и риторика - уже спустя две недели после начала войны слова "демилитаризация" и "денацификация" почти исчезли из заявлений российских официальных лиц.

После отвода российских войск из-под Киева было объявлено о том, что основные военные действия сосредоточатся в Донбассе, что вызвало явное недовольство главы Чечни Рамзана Кадырова - он вновь призвал к захвату Киева.

При этом российский МИД продолжает заявлять, что цель войны - это ослабление влияния США и НАТО, а глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков выражает надежду на переговоры и быстрое завершение войны.