Советы бегунам: как смарт-часы могут помочь улучшить результаты?

Не перегружать себя и свое сердце

Часто во время бега мы думаем, что нужно задействовать себя полностью, но на самом деле такая мотивация – это первый камень преткновения. Чрезмерная физическая нагрузка не только быстрее истощает запасы сил, но и способна навредить здоровью спортсмена в долгосрочной перспективе.

Чтобы избежать неблагоприятного результата, во время бега или других тренировок нужно следить за частотой пульса. Если в состоянии покоя сердце должно работать в приблизительном темпе 60-100 ударов в минуту, то во время тренировки частота пульса не должна превышать 50-85 % от максимальной или 100-170 ударов в минуту. Если состояние сердца находится в пределах этой нормы, тренировка будет намного эффективнее, и самочувствие бегуна тоже улучшится, даже если скорость бега будет не очень большой.

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Показатели сердечной деятельности удобно контролировать при помощи смарт-часов. Например, часы Huawei GT Runner разработаны специально для бегунов и, благодаря использованию в устройстве технологии Huawei TruSeen 5.0+, показатели сердечной деятельности отслеживаются круглосуточно, рассчитывается частота пульса спортсмена в состоянии покоя, чтобы точнее определять лимиты во время тренировки, сигнализируя о чрезмерной нагрузке.

Регулярность и соответствие способностям

Как часто, как быстро и как далеко – эти вопросы занимают мысли каждого бегуна перед началом тренировки. У одного результат будет лучше на холмистой трассе, у другого – ключом к успеху будет длинная дистанция, поэтому так важно выбрать подходящую программу тренировки, чтобы добиться наилучшего результата во время занятий.

Индекс способности к бегу (Running Ability Index) определяется степенью выносливости бегуна и эффективностью техники бега, что важно для оценки своего результата по легко воспринимаемому числу. Независимо от длительности тренировки и нагрузки Huawei Watch GT Runner рассчитывают индекс способности к бегу, опираясь на предшествующие показатели сердечной деятельности, темп, расстояние, частоту тренировок и другие показатели, чтобы точно классифицировать способности бегуна. В результате владелец смарт-часов замечает очевидный прогресс в тренировках.

Индекс способности к бегу в сочетании с повседневными медицинскими показателями здоровья позволяет смарт-часам составлять индивидуальную программу тренировок. Например, недостаточно долгий или крепкий сон влияет на физические способности пользователя, поэтому сложная тренировка в этот день будет неуместна. Вместо этого устройство покажет степень усталости организма и предложит более спокойную программу тренировок.

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Точность данных

Маршрут бега – тщательно спланированный или выбранный спонтанно – это важный критерий для измерения пройденной дистанции. Поэтому смарт-ассистент должен точно отслеживать местонахождение бегуна в реальном времени, чтобы рассчитать общий результат тренировки. В Huawei Watch GT Runners используется двухполосное подключение к пяти системам GNSS, чтобы точнее распознавать маршрут бега и скорость движения бегуна. Благодаря этому бегун всегда будет знать продолжительность тренировки и пройденное расстояние, и сможет делиться новыми маршрутами с семьей и друзьями.