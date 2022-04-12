Латвия готовится к 30 тысячам беженцев, Рига примет почти 10 000. Что с другими городами?

Ранее правительство уже одобрило поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают, что при достижении установленного Кабинетом министров максимального количества мест для размещения граждан Украины в конкретном самоуправлении государство будет вправе перенаправить беженцев в другие самоуправления. По словам министра внутренних дел Марии Голубевой, это означает, что

беженцы будут приниматься "более или менее пропорционально" численности населения самоуправления и числу объектов, доступных для размещения.

Государственный секретарь МВД Дмитрий Трофимов на прошлой неделе признал, что если изначально был подготовлен план по приему в Латвии 10 000 украинских беженцев, то теперь МВД готовит план приема беженцев в количестве от 30 000 до 40 000 человек. На прошлой неделе Голубева также признала, что первоначально запланированное количество беженцев в 10 000 человек уже превышено.

Чтобы ввести необходимое регулирование, сначала необходимо определить доступные государству ресурсы поддержки. Сделать это планируется на текущей неделе.

С учетом поправок к закону о поддержке гражданского населения Украины, ранее одобренных правительством, МВД подготовило правила о регулировании количества граждан Украины, которые могут быть размещены в муниципальных образованиях. Правительство примет решение по этим правилам во вторник.

МВД обращает внимание на то, что в настоящее время не все самоуправления солидарно участвуют в приеме граждан Украины, поэтому в соответствии с законом о поддержке гражданского населения Украины впредь количество украинцев, которые могут быть размещены в каждом самоуправлении, будет определяться с учетом возможного количества беженцев, которые прибудут в Латвию, и численности населения, задекларированного в каждом самоуправлении.

Количество беженцев, размещаемых самоуправлениями, распределяется пропорционально количеству жителей, задекларировавших свое проживание на административных территориях самоуправления.

Распределение основано на численности зарегистрированного населения Латвии - 2 002 090 человек, по данным Управления по делам гражданства и миграции на 1 марта. Распределение в том или ином самоуправлении определяется в процентах от общей численности населения, зарегистрированного в Латвии.

Пропорциональное распределение гражданского населения Украины в том или ином самоуправлении основано на общем предположении, что в общей сложности необходимо будет разместить до 40 000 гражданских лиц Украины.

В подготовленном МВД постановлении указано, что при достижении численности украинских беженцев в 30 000 человек все семь городов должны будут принять в общей сложности 14 876 человек.

Когда количество украинских беженцев достигнет 30 000 человек, Рига должна будет разместить 9794 беженца, Даугавпилс - 1300, Лиепая - 1097, Елгава - 870, Юрмала - 85, Вентспилс - 533, Резекне - 431.

В свою очередь, если число украинских беженцев достигнет 40 000, по городам государственного значения предстоит распределить в общей сложности 19 834 человека. В Риге в результате распределения будут размещены 13 058 беженцев, в Даугавпилсе - 1733, в Лиепае - 1463, в Елгаве - 1160, в Юрмале - 1134, в Вентспилсе - 711, в Резекне - 575.

При распределении между краями 40 000 беженцев пропорционально наименьшее количество беженцев будет направлено в Вараклянский и Валкский края - 60 и 166 соответственно.

Также разработано распределение, если общее количество беженцев в Латвии достигнет 35 000 человек.

МВД сообщает, что с начала войны в Украине 15 017 украинским беженцам выданы временные виды на жительство с правом на трудоустройство в Латвии, а комиссии гражданской обороны разместили в самоуправлениях Латвии 9215 человек.