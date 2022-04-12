В Эстонии запустили собственную платформу заказа такси

Инструментом этой программы является криптотокен под названием US Token. Все клиенты, водители и другие участники Forus Taxi будут получать за свой вклад и поездки токены, которые в будущем начнут набирать ценность на свободном рынке и через пять лет могут быть обменены на долю в компании. Например,

если посредством Forus Taxi клиент совершит поездок на 100 евро, он получит на свой клиентский счет один US Token. Всего будет выпущено 30 миллионов новых токенов, что соответствует 30% участию в предприятии.

Новая программа криптотокенов создана в сотрудничестве со стартапом Koos.io, руководителем которого является Таави Котка.

"Forus Taxi – реализация моих мечтаний последних десяти лет. Вот уже более 30 лет я связан с оказывающими услуги предприятиями и зарекомендовал себя в этой сфере. Теперь пришло время делиться. Цель платформы, с которой мы выходим на рынок, заключается в том, чтобы разделить участие в компании между партнерами, клиентами и другими вносящими свой вклад людьми. Мы делаем все возможное, чтобы создать для партнеров, работающих на благо нашей компании, такую ​​среду, в которой они чувствуют себя хорошо и являются частью этого большого проекта. Я верю, в такую среду люди захотят прийти и захотят в ней находиться. US по-английски означает "нас", всех нас вместе. Да и "вместе" – еще одно волшебное слово", - сказал собственник Forus Урмас Сыырумаа.

Мобильное приложение Forus Taxi работает на программном обеспечении, разработанном TaxiGo. Новые версии бесплатного приложения Forus Taxi уже доступны в App Store и в Google Play Store.

Forus Takso, ранее известное как Tulika Takso, по-прежнему можно заказать, позвонив по телефону, где на звонки отвечает профессиональный персонал. Поначалу параллельно с новым приложением Forus Taxi будет работать и приложение Tulika1200.

"Наше видение – стать ведущей в мире сервисной платформой, объединяющей в круг собственников потребителей, поставщиков услуг и прочих участников. Мы мыслим масштабно и хотим действовать вместе. Мы предоставим водителям платформы Forus Taxi долю в компании, – сказал учредитель TaxiGo и руководитель платформы Forus Taxi Эдуард Дубровский. – Мы продолжаем работать с давними партнерами и всегда рады новым. Могу сказать, что таксисты сейчас очень активно присоединяются к платформе Forus Taxi. Приветствуются все".

Поначалу платформа будет запущена в Таллинне, но в ближайшее время приложение Forus Taxi станет доступно также в Тарту, Пярну, Раквере и других крупных городах Эстонии.

Параллельно компания расширяется за пределы Эстонии и до конца этого года планирует выйти на рынки еще как минимум пяти стран.

Изменения касаются и компании Tulika Takso, которую принадлежащий Урмасу Сыырумаа Forus приобрел в июне прошлого года. Tulika Takso – старейшее и крупнейшее в Эстонии предприятие таксоизвоза – продолжит работу с примерно 200 новыми автомобилями под названием Forus Takso. К фирменным качеству и безопасности Tulika прибавляются возможности современной платформы. Среди прочего, в течение года на улицы выйдут 75 новых экологичных гибридных внедорожников Toyota RAV4, планируется экспансия в еще не охваченные города Эстонии, а присоединение к платформе Forus Taxi предложит более удобные возможности заказа такси со смарт-устройств.