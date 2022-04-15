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Елена Радионова - талантливейшая фигуристка своего поколения, которая так и не стала великой чемпионкой

Российская фигуристка Елена Радионова не нуждается в представлении. Она является первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров в женском одиночном катании.

Спортсменка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 21 года. Её выступления на пике карьеры вызывали восхищение коллег и фанатов, поэтому новость о том, что она решила повесить коньки на гвоздь, многими была воспринята с грустью.

Елена пообещала не отдаляться от фигурного катания и делиться своим богатым опытом с молодым поколением. А опыта у неё достаточно - бронзовый призёр чемпионата мира (2015), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2015, 2016), чемпионка России (2015) и первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок (2013, 2014).

К сожалению, из-за травм Елена не смогла реализовать свой потенциал полностью и в последний раз выходила на лёд на соревнованиях в 19-летнем возрасте. По чистому таланту мало кто мог сравниться с Радионовой, ей пророчили золото чемпионатов мира и Олимпиад, но великой чемпионкой она так и не стала. 

Интересно, что на молодёжных турнирах Радионова неоднократно обыгрывала будущих чемпионок Юлию Липницкую и Евгению Медведеву, но на взрослом уровне тягаться с ними не смогла.

Для участия в Олимпиаде-2014 в Сочи она была слишком юной, а четыре года спустя была вынуждена конкурировать уже с Медведевой. Бороться за путёвку на Игры-2018 мешало и здоровье. 

"Гормональный сбой, с которым я не могла справиться. Меня мало кто понимал. Я очень сильно поправилась. Жёсткая диета не помогла бы, я была в состоянии, которым нельзя было управлять, а можно было только переждать его. Организму необходимо было время, чтобы нормализовать свою работу. Я настолько себя измотала, что после ни разу не пожалела, что бросила фигурное катание. Так мне всё это надоело. По-моему, я выжала из себя максимум", - приводит слова Радионовой "Р-Спорт". 

После этого Радионова пропала с радаров, а самой яркой новостью о ней был роман с футболистом московского ЦСКА Константином Кучаевым. "До Кости у меня романов не было. Ни одного. Меня абсолютно отношения с мальчиками не интересовали", - признавалась Елена в интервью Василию Конову.

До отношений с Кучаевым у Радионовой было не лучшее представление о футболистах. Ей казалось, что все они страдают звёздной болезнью и ведут себя непорядочно. Костя быстро переубедил возлюбленную.

Сейчас Кучаев на правах аренды выступает за казанский "Рубин". По его словам, Елена является дилетантом в футболе и они спорят по каждому моменту, но она делает успехи: "Уже намного лучше, чем вначале. Раньше она вообще такую игру не знала, а сейчас следит за новостями, читает. Уже погружена. Чаще всего мои моменты обсуждаем. Как правило, мнения расходятся, что и как нужно было сделать в том или ином эпизоде", - сказал Кучаев в интервью "Чемпионату".

Спортсмены считают, что счастье любит тишину и стараются обходить темы личной жизни в общении со СМИ. Возлюбленные почти не выкладывают совместные фотографии.

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