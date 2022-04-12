The Guardian: Россия контрабандным путем получила от Ирана оружие
Россия для продолжения войны в Украине получает вооружение и боеприпасы, поставленные контрабандным путем из Ирана, утверждает The Guardian.
Россия для продолжения войны в Украине получает вооружение и боеприпасы, поставленные контрабандным путем из Ирана, утверждает The Guardian.
Информацию об этом издание получило от источников в силовых структурах Ирана и региональной разведки.
Иран в распоряжение России передал зенитный ракетный комплекс Bavar-373, а также вернул ракетный комплекс С-300, который ранее приобрел у России.
В свою очередь поддерживаемые Ираном иракские военные группировки направили в Иран противотанковые ракеты и гранатометы. Позднее иракская сторона передала Ирану и бразильские ракетные комплексы Astros II. Эти грузы армия Ирана по морским путям потом переправила в Россию.
Установленные против России западные санкции запрещают поставлять государству вещи, которые могут быть использованы в военных целях.
Галерея: Война в Украине. 11 апреля
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