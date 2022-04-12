The Guardian: Россия контрабандным путем получила от Ирана оружие

Информацию об этом издание получило от источников в силовых структурах Ирана и региональной разведки.

Иран в распоряжение России передал зенитный ракетный комплекс Bavar-373, а также вернул ракетный комплекс С-300, который ранее приобрел у России.

В свою очередь поддерживаемые Ираном иракские военные группировки направили в Иран противотанковые ракеты и гранатометы. Позднее иракская сторона передала Ирану и бразильские ракетные комплексы Astros II. Эти грузы армия Ирана по морским путям потом переправила в Россию.

Поставки были осуществлены в конце марта и начале апреля, были использованы три грузовых судна. Два из них шли под российским флагом, третье - под иранским.

Установленные против России западные санкции запрещают поставлять государству вещи, которые могут быть использованы в военных целях.

Галерея: Война в Украине. 11 апреля