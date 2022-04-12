Фото ⟩ У Латвийской оперы появилась надпись "Дети"

Как сообщалось, 16 марта российский военный самолет сбросил бомбу на здание Мариупольского драматического театра, где укрывались несколько сотен мирных жителей. Российские войска не отпугнула надпись "ДЕТИ" перед зданием театра. Обломки здания также заблокировали вход в бомбоубежище, из-за непрекращающейся стрельбы информации о пострадавших долгое время не было. По оценкам, погибло более 300 человек.

Галерея: Надпись "Дети" у Латвийской оперы

Согласно информации в Facebook-аккаунте Латвийской национальной оперы и балета, в Страстную пятницу, 15 апреля, во дворе Латвийской национальной оперы с 19:30 до 21:00 будут зажжены свечи в память о жертвах военных преступлений в Украине.

В свою очередь, LNOB 9 мая приглашает на концерт поддержки украинского народа "Слава Украине!" "Этим благотворительным концертом Опера призывает народ Латвии продолжать поддерживать жертв войны в Украине", - говорится в публикации.