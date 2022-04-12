Вт, 12.04.2022
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Эгил Левитс

Фото ⟩ У Латвийской оперы появилась надпись "Дети"

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник, 12 апреля, у здания Латвийской национальной опере (LNOB) оставили создана "ДIТИ" ("дети"), что, вероятно, является отсылкой к разрушенному российскими войсками драматическому театру в Мариуполе, перед которым была оставлена аналогичная надпись.

Как сообщалось, 16 марта российский военный самолет сбросил бомбу на здание Мариупольского драматического театра, где укрывались несколько сотен мирных жителей. Российские войска не отпугнула надпись "ДЕТИ" перед зданием театра. Обломки здания также заблокировали вход в бомбоубежище, из-за непрекращающейся стрельбы информации о пострадавших долгое время не было. По оценкам, погибло более 300 человек.

Галерея: Надпись "Дети" у Латвийской оперы

Согласно информации в Facebook-аккаунте Латвийской национальной оперы и балета, в Страстную пятницу, 15 апреля, во дворе Латвийской национальной оперы с 19:30 до 21:00 будут зажжены свечи в память о жертвах военных преступлений в Украине.

В свою очередь, LNOB 9 мая приглашает на концерт поддержки украинского народа "Слава Украине!" "Этим благотворительным концертом Опера призывает народ Латвии продолжать поддерживать жертв войны в Украине", - говорится в публикации.

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