Посольство России облили краской. Нарушитель задержан
Государственная полиция начала ведомственную проверку по случаю, когда было облито красной краской здание посольства России в Латвии, сообщила LЕТА пресс-секретарь полиции Илзе Юревица.
Государственная полиция начала ведомственную проверку по случаю, когда было облито красной краской здание посольства России в Латвии, сообщила LЕТА пресс-секретарь полиции Илзе Юревица.
Во вторник, 12 апреля, здание посольства было облито красной краской. Виновный уже выяснен, он дал пояснения своих действий.
Правоохранители начали расследование случившегося.
Как сообщалось, 24 февраля Россия начала масштабное вторжение в Украину. Такие действия спровоцировали протесты во многих частях мира, в том числе у посольств РФ.
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