Посольство России облили краской. Нарушитель задержан

Во вторник, 12 апреля, здание посольства было облито красной краской. Виновный уже выяснен, он дал пояснения своих действий.

Правоохранители начали расследование случившегося.

Как сообщалось, 24 февраля Россия начала масштабное вторжение в Украину. Такие действия спровоцировали протесты во многих частях мира, в том числе у посольств РФ.