Фото ⟩ Стрельба в метро Нью-Йорка: пострадали 13 человек

Как сообщают местные СМИ, в 8:30 утра по местному времени (15:30 в Риге) во вторник, 12 апреля, на станции "36-я улица" прозвучали выстрелы.

Чиновники предупредили жителей избегать этого района, что может привести к пробкам на дорогах.

В городской пожарной службе журналистам рассказали, что пострадали не менее 13 человек. Также ведомство рассказало о нескольких найденных неразорвавшихся устройствах, но представитель полиции опровергнул информацию о такой находке.

По словам неназванный представитель правоохранительных органов, полиция Нью-Йорка разыскивает подозреваемого в противогазе и оранжевом строительном жилете - он скрылся с места происшествия.