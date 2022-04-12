Украина сегодня: месть россиян в Буче, облавы на призывников в ДНР, надпись у Латвийской оперы

В самопровозглашенных ЛНР и ДНР всеобщую мобилизацию объявили за несколько дней до российского вторжения в Украину. Она продолжается до сих пор. Журналисты поговорили с жителем Донецка (он просил не раскрывать своего имени) о том, как в городе уже 50 дней идут облавы на призывников.

Во время оккупации российские солдаты в доме в Буче систематически насиловали минимум 25 девочек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет. Девять из них беременны, подтвердила ВВС украинский омбудсмен Людмила Денисова. С территорий, которые покинула российская армия, приходит все больше известий о тяжелых сексуальных преступлениях.

Зверства, совершенные российскими войсками в украинском городе Буча, начались после того, как украинские силы уничтожили российскую военную колонну, сообщают репортеры The New York Times, которые более недели опрашивали очевидцев, местных чиновников и патологоанатомов.

По утверждениям украинских военных, вечером в понедельник, 11 апреля, российские военные над Мариуполем сбросили с беспилотника "отравляющее вещество неизвестного происхождения". Как сообщили в "Азове", у пострадавших "наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром".

Рано утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале в Украине "специальной военной операции", которая с самого первого дня выглядела как полномасштабная война. Вначале цели этой войны были обозначены Путиным как "демилитаризация" и "денацификация" Украины, а также освобождение жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР от "геноцида". По мере развития и изменения военной ситуации менялась и риторика - уже спустя две недели после начала войны слова "демилитаризация" и "денацификация" почти исчезли из заявлений российских официальных лиц.

Фотография лежащей на земле женской руки с красным маникюром разлетелась по всему миру, по всем топовым изданиям СМИ. В буквальном смысле эта фотография стала символом резни в Буче. Это была рука погибшей Ирины Филькиной, ей было 52 года. Ее 26-летяння дочь Оля рассказала TVNET GRUPA и ReTV историю о маме Ире и о том, как это фото теперь - не символ смерти, а символ борьбы за жизнь.

Во вторник, 12 апреля, у здания Латвийской национальной оперы (LNOB) была создана надпись "ДIТИ" ("Дети"), что, вероятно, является отсылкой к разрушенному российскими войсками драмтеатру в Мариуполе, перед которым была оставлена аналогичная надпись.

Одной из главных проблем для оказавшихся из-за войны в Эстонии украинцев стал поиск съемного жилья: каждый день десятки украинцев с надеждой звонят по очередному объявлению, но вновь слышат отказ. Специалист по недвижимости уверена, что есть причины, по которым украинцы с трудом находят жилье, но они никак не связаны с политическими взглядами владельцев.

Путин на космодроме Восточный повторил свои основные тезисы о "спецоперации" - она "идет по плану", народ сплотится, переговоры зашли в тупик. В четырех областях Украины бои идут круглосуточно: это Донецкая, Луганская, Харьковская и Херсонская области. Зеленский снова призвал Европу отказаться от энергоносителей из России. ЕС прорабатывает разные варианты.

Сводка Генштаба ВСУ: желтый уровень террористической угрозы в приграничных областях России ввели, чтобы местные жители не снимали перемещения армейской техники. Продолжаются бои за Мариуполь и частичная блокада Харькова. Корабли РФ в Черном и Азовском морях продолжают блокировать территорию боевых действий.

Сводка Минобороны РФ: ПВО РФ сбили два украинских беспилотника, ВС уничтожили два склада боеприпасов. В Мариуполе окруженные подразделения украинских войск неудачно пытались прорваться из города. ВКС России поразили 32 украинских военных объекта.