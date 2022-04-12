Политолог: санкции срабатывают через полгода, а оружие начинает стрелять сразу

- Вчера же министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны Евросоюза будут только наращивать поставки вооружений Украине. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал прессе, что увеличение военной помощи Киеву связано с опасениями насчет усиления боевых действий на востоке Украины, и что Евросоюзу необходимо сосредоточить усилия на обороноспособности Украины, поскольку это сейчас важнее, чем санкции против России. Можно ли сказать, что европейские страны перестали бояться разозлить Россию поставками Украине мощных вооружений, и что такие поставки сейчас действительно эффективнее могут влиять на ход войны, чем даже самые жесткие экономические санкции?

- Важны, конечно, и поставки оружия, и экономические меры воздействия, но нужно учитывать, что экономические санкции - это всегда долгоиграющий инструмент. Они практически никогда не начинают срабатывать сразу. Обычно требуется где-то полгода, чтобы они дошли до той стадии, когда можно сказать, что они возымели действие. Что же касается оружия, то оно начинает стрелять на фронте немедленно. Поэтому оружейные поставки невероятно важны. Евросоюз осуществляет эти поставки, и это совершенно поразительная вещь, что организация, являвшаяся в военном смысле абсолютно нейтральной и созданной для решения экономических задач, стала очень эффективно заниматься военными делами. Это одно из тех главных изменений в мире, которые можно считать достижениями Владимира Путина.

- Вчера стало известно, что Евросоюз начал обсуждать шестой пакет санкций против России. Телеканалу CNN это подтвердили главы МИДов нескольких европейских стран. Обсуждение происходит в закрытом режиме, но никто не скрывает, что ключевой вопрос - это санкции против российского энергетического сектора. Некоторые аналитики предполагали, что уже пятый пакет санкций коснется не только российского угля, но и нефти, и даже газа, но все-таки меры пятого пакета совсем уж сильным прорывом не стали. Чего ждать от шестого пакета? Могут ли самые зависимые от российского газа страны, Германия, Австрия, в кратчайшие сроки найти эквиваленты российским поставкам?

- К сожалению, я полагаю, что все-таки это случай, когда политические декларации и реальная экономика работают на разных скоростях. Решения о заключении контрактов на новые поставки можно принять быстро, но в действительности эти поставки начнутся далеко не сразу. Поэтому я предполагаю, что реальная жизнь будет несколько не поспевать за политическими желаниями. Можно сказать, что сейчас вся мировая цивилизация построена все-таки на углеводородах. Одним щелчком пальцев это положение изменить нельзя. Откуда-то нужно постоянно получать в довольно больших объемах нефть и газ. Поэтому реальная экономика не может мгновенно реагировать на принятые политиками решения.

- Вчера британские издания со ссылкой на свои источники в НАТО сообщили, что после российской агрессии против Украины Финляндия и Швеция настолько быстро стали анализировать преимущества своего вступления в НАТО, что теперь планируют вступить в альянс уже летом. Если эти планы реализуются, Финляндия станет страной с самой протяженной общей границей с Россией среди членов НАТО. Эта граница составляет более 1300 километров и проходит, например, примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга. Владимир Путин объяснял вторжение в Украину среди прочих причин и необходимостью отодвинуть НАТО от границ России, но в действительности это вторжение альянс к ним приблизит. Как российская пропаганда будет объяснять населению России такой побочный эффект так называемой "специальной операции в Украине"?

- Владимир Путин довольно часто своими деяниями достигает таких целей, что были прямо противоположны его намерениям. Например, так произошло в случае с его планами в отношении Украины, которую он превратил в государство с сильной армией и гражданами, которые готовы это государство защищать, причем совершенно добровольно. С Финляндией наблюдается похожая история. Сегодня были опубликованы данные свежего социологического исследования, согласно которым 84 процента финнов видят в России военную угрозу для Финляндии. Это небывалый показатель. Кроме того, уже 60 процентов финнов однозначно поддерживают вступление Финляндии в НАТО, что тоже является самым высоким показателем за всю историю. Но российские пропагандисты, конечно, с легкостью будут объяснять происходящее тем, что США надавили на Финляндию и заставили ее вступить в НАТО. Согласно российской пропаганде, европейские страны вообще редко принимают самостоятельные решения, а уж когда речь идет о чьем-либо присоединении к НАТО, то российская пропаганда всегда объясняет такие шаги давлением Вашингтона.

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