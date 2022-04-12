Видео ⟩ В Рижском заливе, возможно, замечен кит

Валдис Пилатс, исследователь животных и эксперт Департамента охраны природы, получил видео, на котором, возможно, заметен хвост кита. Видео было снято днем ​​26 марта, в ветреную погоду, и хвост над водой залива можно было заметить лишь в течение нескольких секунд.

Пилатс связался с коллегой, исследователем китов в Дании, и предположил, что это может быть горбатый кит. Известно несколько случаев плавания горбатых китов в Балтийском море. Один из таких случаев произошел у берегов Швеции в августе 2014 года.

В свою очередь в 2012 году при подсчете водоплавающих орнитологи обнаружили неизвестный плавучий объект, который специалисты идентифицировали как, скорее всего, горбатого кита. Летом 2006 года на побережье Видземе недалеко от порта Скулте был найден мертвый горбатый кит.