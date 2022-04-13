"Если нам на голову не будут падать бомбы, мы приспособимся к жизни в новых условиях очень быстро"

​Кризис в Украине продолжается. После трагедии в Буче зыбкие надежды на перемирие сторон разбились в прах. Эффективны ли антироссийские санкции? Не приведет ли "энергетический вопрос" к серьезным трениям между странами ЕС? Как выборы во Франции и возможный приход к власти Марин Ле Пен могут отразиться на общеевропейской политике? Готовы ли латвийцы к переменам и за кого они отдадут голоса на осенних выборах? Об этом RUS TVNET поговорил с политологом Филиппом Раевским.

О санкциях

На прошлой неделе Евросоюз, стремясь обуздать агрессора, принял пятый пакет санкций. Рождался он в муках. Наиболее радикально настроенные к России страны, среди которых, пожалуй, самой красноречивой была Литва, настаивали на полном эмбарго на российские энергоресурсы. Те же члены ЕС, для которых вопросы нефти и газа критичны, категорически возражали рубить сук, на котором сидят. В итоге на свет появился компромиссный вариант:

с 10 августа введен запрет на закупку российского угля и его транзит,

с 16 апреля запрещен заход в порты ЕС судов под российским флагом,

а также грузоперевозки в ЕС российскими и белорусскими транспортными компаниями (с некоторыми исключениями).

Введены и другие торговые, технологические и финансовые ограничения, а также персональные санкции. И уже сейчас полным ходом идет работа над шестым пакетом. Но несмотря на то, что санкции валятся как из рога изобилия, канонада продолжает грохотать в украинских городах. А так ли они эффективны?

"Санкции однозначно действуют. Другое дело, что мы это не видим - потому что у нас ограничена информация о реальном положении дел в России. Если провести аналогии с Советским Союзам, то мы помним, насколько он отставал от Запада - и это то направление, куда сейчас идет Россия.

Но надо понимать, что это происходит не сразу: не бывает так, что сегодня ввели санкции, а завтра страну сразу отбросило назад.

Это медленный процесс, но - неизбежный. А главное, что и потом восстановить статус кво и вернуться на утерянные позиции очень сложно. Если вдруг санкции снимут, Россия не сможет вернуться на те позиции, на которых была до них. Как и все экономические процессы, это не происходит за 1-2 дня. Для России это все очень болезненно. Тот же СССР, если проводить параллели, худо-бедно мог себя обеспечить, Россия же намного сильнее интегрирована в международную экономическую систему", - говорит политолог Филипп Раевский.

"Хотя у Путина сейчас в приоритете война, все эти конвульсии в стиле "платить за газ рублями" показывают, что санкции ощутимо влияют на все решения, которые правительство вынуждено принимать в новых экономических реалиях.

Уже сама по себе ключевая ставка, которую Банк России установил на уровне 20%, демонстрирует, насколько нездоровая ситуация в экономике", - говорит эксперт.

О расколе Европы

Тем не менее энергетическая тема и требование России оплачивать поставки газа в рублях вызвали нешуточный разброд и шатания среди стран Евросоюза. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что при принятии решений он ставит во главу угла экономические интересы своей страны и категорически возражает против эмбарго на энергоносители. Также глава венгерского правительства допустил возможность расчетов с "Газпромом" в рублях. Министр экономики Словакии Рихард Сулик в случае крайней необходимости тоже предпочел бы выполнить требования РФ о плате за газ в рублях, чем наносить ущерб экономике страны, сообщает DW. К слову, буквально в начале апреля, как пишет BBC, "премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четвертый раз подряд одержал победу на парламентских выборах, несмотря на резкую критику за слишком тесные связи с Кремлем - как внутри страны, так и со стороны других членов ЕС".

"Не думаю, что газовый вопрос приведет к расколу Евросоюза. Все идет к постепенному уходу от российского газа.

Вспомним опять-таки, как Советский Союз развивал экспансию на газовый рынок Европы: это началось еще в 60-е годы, вначале со стран Варшавского договора, потом - в Западную Европу. Тогда был еще очень низкий уровень доверия между странами, но начали строить газопроводы и постепенно выстраивать отношения. Партнеры должны были быть уверены в том, что, несмотря на идеологические разногласия, не будет проблем с поставками и СССР в холодную зиму не отключит газ Западной Европе. Были приложены огромные усилия, чтобы развить этот рынок. И сейчас он тоже не развалится сразу - просто будет постепенно происходить переориентация: от российского газа к СПГ и другим источникам. Это займет несколько лет. Но в итоге, когда Россия вновь захочет вернуться на газовый рынок Европы, ей будет очень трудно доказать, что она надежный партнер - это вновь будет процесс, который затянется на десятилетия. Так что Европу это не расколет, а вот для России это будет очень болезненно - доверие подорвано", - говорит Филипп Раевский.

О выборах

Отметим, что в 2022 году, когда на постковидный кризис наложилась еще и война, в ряде стран проходят выборы. Как мы уже упомянули, 3 апреля 2022 года прошли парламентские выборы в Венгрии, на которых вновь победила партия Виктора Орбана, которого считают одним из наиболее благосклонно настроенных к Путину лидеров стран ЕС, а 10 апреля стартовала борьба за пост президента Франции. Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен встретятся во втором туре президентских выборов 24 апреля. И если у руля окажется ультраправый лидер, расклад может стать очень интересным.

"Возможная победа Ле Пен, симпатизирующей Путину, может дестабилизировать западную коалицию против Москвы, подорвать роль Франции как ведущей европейской державы и потенциально заставить других лидеров НАТО остерегаться оставаться в НАТО", - пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена. "Победа Ле Пен, когда-то немыслимая, может привести Европейский союз к самому большому кризису со времен Brexit, что полностью перевернет континент. А в краткосрочной перспективе это может сильно пошатнуть проукраинскую коалицию, простирающуюся от Варшавы до Вашингтона", - сообщает портал.

Комментируя результаты выборов в Венгрии, Филипп Раевский заявил, что Виктор Орбан контролирует СМИ и информационное поле страны и это преимущество использовал максимально:

"Если бы СМИ в Венгрии были более свободными, предполагаю, что результаты могли бы быть иными".

Что касается выборов во Франции, то уже изначально прогнозировалось, что эти два кандидата выйдут в финал и встретятся во втором туре. Просто общество на Западе зачастую все еще не осознает, что же происходит в Украине. "Надо понимать, что чем дальше люди находятся от Украины и фронта, тем медленнее до них доходит осознание происходящего. Сейчас происходят тектонические изменения в отношении России и русских. В 90-е, когда СССР распался, на советских людей на Западе смотрели как на диковинку. Сейчас все идет к тому, что точно так же будут смотреть и на современных россиян", - говорит политолог.

Говоря о возможной победе Марин Ле Пен, Филипп Раевский отметил, что "у Франции всегда были особые отношения с Россией. Но не надо забывать, что одно дело, что говорит политик во время предвыборной кампании, и другое - когда речь идет о политическом векторе страны.

Франция все-таки не страна-однодневка, она в своей внешней политике будет считаться с французской традицией международных отношений и логики, так что не думаю, что будет огромный кувырок и Франция уйдет из Евросоюза и НАТО.

Когда-то Ле Пен была евроскептиком, но после брексита она отошла от этой темы, и это показывает, что она очень хорошо адаптируется к ситуации".

К слову, этой осенью выборы в Сейм ожидаются и в Латвии. И на волне ковидной истерии немалый политический капитал за счет поддержки антиваксеров набрали "новые прогрессивные силы" - Алдис Гобземс и старый добрый "бульдозер" Айнар Шлесерс. С началом военных действий в Украине их активность на политической арене резко снизилась. Про Гобземса местные СМИ вообще пишут, что он покинул Латвию. Филипп Раевский считает, что никаких сюрпризов выборы в Латвии принести не должны: в смутное время народ не склонен идти за популистами и "темными лошадками", а предпочитает консервативные и давно знакомые политические силы.

"В кризисы, как показывает опыт, обычно лучшие результаты у консервативных и бывалых политиков - избиратели не готовы экспериментировать. Люди не любят сюрпризы во время кризисов - их и так хватает", - говорит политолог.

О мирных переговорах

Сейчас всех здравомыслящих людей волнует один вопрос: когда же наступит мир в Украине? Очные переговоры между российскими и украинскими представителями в Стамбуле, которые состоялись 29 марта, вселили надежду на урегулирование конфликта: у Украины были подготовлены конструктивные предложения по мирному договору. Однако потом произошла трагедия в Буче. А в конце прошлой недели в Киеве состоялась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским. После чего президент Украины принял решение отложить мирные переговоры с Россией.

"Украина уже готова к большим сражениям. Украина должна в этих сражениях одержать победу, в том числе - на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может занять три..." - цитирует советника главы Офиса президента Михаила Подоляка агентство УНИАН.

Филипп Раевский полагает, что быстро эта война не закончится:

"Для заключения мира нет внутриполитических предпосылок ни у одной из сторон.

Россия, потерявшая там почти 20 тысяч солдат, не может просто так взять и уйти из Украины. Как это воспримет российское общество? И Украина после всего того, что они пережили, сейчас чувствует себя намного сильнее, чтобы сдать свои позиции и пойти на большие болезненные компромиссы. Народ это не поймет. Недаром Зеленский говорит, что заключение мира на компромиссных условиях возможно только через референдум".

"Нужны какие-то внутриполитические импульсы, которые стимулируют принятие тех или иных решений. Так что еще какое-то время будет продолжаться позиционная война, страны будут друг друга истощать, и трудно сказать, когда и чем это закончится", - говорит эксперт.

Ну а что будет с нами? "Слава Богу, для нас это не проблема, а расходы, как говорится в том анекдоте. Экономика и бизнес - это адаптивная система. Придется строить газовый терминал, считаться с тем, что сырье будет дороже. Экономика циклична - это все не впервые.

Если нам на голову не будут падать бомбы, то мы приспособимся к жизни в новых условиях очень быстро: как было с ковидом и кризисом 2008-2010 гг. ", - подытожил Филипп Раевский.