Выявлено 1139 новых случаев Covid-19, скончались 8 человек

Скончались 8 человек в возрасте от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Шестеро из умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, двое были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 298 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 841 человек был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 748,2 случая.

Всего вчера было сделано 5577 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 20,4%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 811 056 жителей Латвии.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 567 до 537 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вчера госпитализированы 62 пациента с коронавирусом, выписаны 80 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 266 пациентов, из них у 214 среднетяжелое течение заболевания, состояние 12 человек - тяжелое.