Ср, 13.04.2022
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The New York Times

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Фото и Видео ⟩ Хирурги вытащили пулю из бьющегося сердца украинского военного

Работа хирургов. Иллюстративное фото ФОТО: Максим Павловский/Facebook.com

В клинической больнице Феофания в Украине проведена сложная спасательная операция - прооперирована пуля из работающего сердца украинского солдата, сообщил в Facebook белорусский врач госпиталя Максим Павловский.

На фотографиях и видео, опубликованных доктором, видно, что сердце солдата билось, когда медики осторожно извлекали пулю.

ФОТО: Максим Павловский/Facebook.com

Раненый солдат Владимир был тяжело ранен в боях с российскими войсками.

ФОТО: Максим Павловский/Facebook.com

На опубликованной позже записи видно, что солдат находился рядом с медиками, спасшими ему жизнь. Сообщается, что после операции он хочет продолжить борьбу с российской армией.

Видео: Хирурги оперируют пулю украинскому военнослужащему с бьющимся сердцем

Видео: Разговор с украинским военным после операции

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