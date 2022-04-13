Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военнопленных

В своем видеообращении президент Украины сказал: "Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого "космонавта" - в плохом смысле слова - не сработало знаменитое "Поехали!",

"Я считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой "воин". Вот такой патриот. Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени".

"Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего хлопца на наших хлопцев и девчат, которые сейчас в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные и военные органы рассмотрели такую ​​возможность", - закончил Зеленский.

Также президент Украины озвучил потери российской армии. По его словам они приближаются к 20 000 человек: "Общий список 200-сотых для России уже очень скоро достигнет отметки в 20 тысяч человек.

Сегодня в России в очередной раз прозвучало, что их так называемая спецоперация якобы идет по плану. Но если честно, никто в мире не понимает, как вообще мог появится такой план, который предусматривается гибель десятков тысяч своих же солдат".

Как ранее сообщалось, накануне в Украине задержали "кума Путина" Виктора Медведчука.