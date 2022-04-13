Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военнопленных
Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять пленных украинцев на Виктора Медведчука, задержанного накануне, передает Русская служба BBC.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять пленных украинцев на Виктора Медведчука, задержанного накануне, передает Русская служба BBC.
В своем видеообращении президент Украины сказал: "Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого "космонавта" - в плохом смысле слова - не сработало знаменитое "Поехали!",
"Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего хлопца на наших хлопцев и девчат, которые сейчас в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные и военные органы рассмотрели такую возможность", - закончил Зеленский.
Также президент Украины озвучил потери российской армии. По его словам они приближаются к 20 000 человек: "Общий список 200-сотых для России уже очень скоро достигнет отметки в 20 тысяч человек.
Как ранее сообщалось, накануне в Украине задержали "кума Путина" Виктора Медведчука.
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