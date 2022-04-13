Президенты Латвии, Литвы, Эстонии и Польши едут в Киев на поезде

Как можно заключить из фотографий, размещенных в СМИ и соцсетях, они едут в Киев на украинском поезде.

Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис встретятся с Зеленским, чтобы передать ему "слова политической и военной поддержки", написал Науседа в Twitter.

"Разом до перемоги!", - закончил литовский президент.

Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance.



Lithuania 🇱🇹 will continue backing Ukraine's 🇺🇦 fight for its sovereignty and freedom.



Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2022

Вероятно, это тот визит, в котором должен был принять участие немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ранее он заявил, что Дуда предложил ему отправиться в Украину вместе с восточноевропейскими лидерами, чтобы продемонстрировать европейскую солидарность, но, по словам Штайнмайера, "этого не хотели в Киеве".

Канцелярия президента Латвии Эгила Левитса подтвердила, что президенты стран Балтии и Польши встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но никакой дополнительной информации о встрече канцелярия предоставить не смогла.

Президент Латвии с 2007 по 2011 год Валдис Затлерс, комментируя в среду утром в интервью Латвийскому телевидению внезапное объявление о визите главы государства в Киев, заявил, что это связано с соображениями безопасности.

"Мы имеем дело с очень бессовестным противником, не исключены различные провокации, в том числе диверсии", - сказал Затлерс, добавив, что объявлять о таких визитах в последний момент - нормальная практика.

По его словам, если мы не защитим себя и нашего президента, ничего хорошего из этого не выйдет.

"Этот визит, когда в Киев приезжают лидеры стран-соседей России, очень важен. Это сигнал о том, что мы не боимся, что мы с Украиной. Можно усмотреть определенную аналогию с визитом президентов Прибалтики и Польши в Грузию, который фактически стал переломным моментом в войне", - считает Затлерс.